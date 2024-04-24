24.04.2024, 18:31
ФОТО и ВИДЕООБЗОР | ЧЭ по баскетболу: команда Тартуского университета разгромила „Виймси“ в первом матче четвертьфинальной серии
В среду, 24 апреля, в четвертьфинальной серии чемпионата Эстонии по баскетболу команда Тартуского университета обыграла дома „Виймси“ (105:65).
Матч в спортивном зале Тартуского университета начался в равной борьбе. В первой четверти обе команды выигрывали в лучшем случае с отрывом в четыре очка, а после первых десяти минут „Виймси“ выигрывал со счетом 24:22. Во второй четверти хозяева взяли игру под свой контроль. В конце первой половины подопечные Прийта Вена ушли с преимуществом в счете (51:34).