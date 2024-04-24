Баскетбол
24.04.2024, 18:00

ФОТО и ВИДЕООБЗОР | ЧЭ по баскетболу: „Садам“ начал четвертьфинальную серию против „Кейла“ с победы

 

В среду, 24 апреля в четвертьфинальной серии чемпионата Эстонии по баскетболу „Кейла“ на выезде проиграл пярнускому клубу „Садам“ (71:79).

Матч в Пярнуском спортивном зале лучше начали гости, которые выигрывали со счетом 6:3, но через две минуты выигрывали уже хозяева (6:13). Первую четверть хозяева выиграли со счетом 22:20. В середине второй четверти „Садам“ по-прежнему выигрывал со счетом 29:26, но в следующие четыре минуты баскетболисты „Садама“ совершили промежуточный рывок 12:1, и перед перерывом хозяева выигрывали со счетом 41: 29.

Хотя в третьей четверти на глазах у 849 зрителей баскетболисты „Кейла“ в лучшем случае уступала с разницей в восемь очков, перед последней десятиминуткой „Садам“ выигрывал со счетом 63:50 и вскоре увеличил разрыв до 15 очков. За пять минут до конца игры гости благодаря плотной защите подобралась на расстояние четырех очков, но затем „Садам“ наладил игру и победили со счетом 79:71.

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