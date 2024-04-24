В забеге Пыхья-Таллинна можно участвовать бегом, пешком и в инвалидных колясках

Соревнование „Пыхья-Таллиннский I весенний забег 2024“ пройдёт 28 апреля в прибрежном парке на Штромке. Управа района приглашает к участию всех желающих независимо от возраста и спортивной подготовки. Хотя мероприятие бесплатное, необходима предварительная регистрация.

На выбор предлагаются следующие дистанции:

Мужчины и женщины — 5,0 км (два круга по 2,5 км), возрастные группы: годы рождения 2006-1984, ветераны I — 1983-1974, ветераны II — 1973 и старше. Время засекается.

Молодежь — 2,5км, возрастные группы: 2008-2012 годы рождения. Время засекается.

Детский забег: ~300м (дети до 7 лет); 600 м — год рождения 2013-2016. Время не засекается.

Для людей в инвалидных колясках — 300 м и 900 м. Время не засекается. Поддержку будут оказывать волонтёры.

Трассу можно также пройти и пешком.

Завершившие дистанцию получат медаль. Участникам детского забега — диплом и небольшой приз.

Зарегистрироваться на забег можно здесь. Более подробная информация — на странице мероприятия в Facebook.

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