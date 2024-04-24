24.04.2024, 19:50
МНЕНИЕ | Калев Стойческу: Мечта Путина о том, что Украина падет перед президентскими выборами в США, не сбудется
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Новый пакет помощи США Украине – плохая новость для России.
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, наконец образумился - поняв критическую ситуацию - и проявил государственную мудрость, чтобы поставить на голосование военную помощь и другие пакеты, включая пакет для Украины, который получил солидное большинство голосов конгрессменов-демократов. Судя по всему, по соглашению то же большинство обеспечит его сохранение на своем посту, если убежденные трамписты инициируют Джонсону импичмент.