МНЕНИЕ | Калев Стойческу: Мечта Путина о том, что Украина падет перед президентскими выборами в США, не сбудется

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, наконец образумился - поняв критическую ситуацию - и проявил государственную мудрость, чтобы поставить на голосование военную помощь и другие пакеты, включая пакет для Украины, который получил солидное большинство голосов конгрессменов-демократов. Судя по всему, по соглашению то же большинство обеспечит его сохранение на своем посту, если убежденные трамписты инициируют Джонсону импичмент.

Решение и голосование заняли слишком много времени, около полугода. Поэтому Украине пришлось пойти на огромные жертвы, которых можно и нужно было избежать. Украина оказалась в очень сложной ситуации, когда у нее было явно недостаточно или вовсе не было средств ПВО и крупнокалиберных боеприпасов, которые бы не позволили агрессору продвинуться дальше. Беспокойство европейских союзников росло с каждым днем, поскольку заголовков новостей, предсказывающих возможное поражение Украины, становилось все больше.