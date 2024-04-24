ПОДКАСТ | Месяц в Украине: репортер RusDelfi рассказал об атмосфере на фронте

Подкаст:

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x 1x 0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

2 00:00

„Конечно, интерес к войне угас, - говорит репортер Роман Старапопов. - По моим наблюдениям, в этом году война не закончится. Она будет длиться еще пару лет. Это затяжной конфликт“.

По его словам, украинские военные устали. „Молодежь не идет воевать. Сейчас ввели новый закон о мобилизации, посмотрим, как это будет на практике. Но уклонистов много, у кого-то дети, работа, учеба. Много людей в больницах, без конечностей, гражданские это видят“, - добавил журналист.

Военные говорят, что мужчины, которые не хотят возвращаться в Украину и воевать за страну, - им не нужны, так как у них нет мотивации. „Они только создадут проблемы, говорят военные“, - уточнил Старапопов.

Конгресс США утвердил помощь Украине в размере 61 млрд долларов. Солдаты на фронте верят, что это изменит положение дел в войне? „Они уже устали от этого. Сначала говорили про танки Abrams и Leopard. Но многие их не видели на фронте. Ленд-лиз в 2022 году тоже не сильно помог. Военные сдержанно реагируют на подобные новости. Многие хвалят Эстонию, благодарят за помощь. Даже гражданские говорят „спасибо"“.

Слушайте наш подкаст в Spotify и Apple Podcasts.