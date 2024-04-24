Ну вот, опять! Нарвский „Транс“ расторг контракт с главным тренером

Второе пришествие Ерёменко, вернувшегося в „Транс“ прошлым летом, оказалось не очень удачным, ведь из 22 игр они выиграли только 5 и проиграли 15, сыграв два матча вничью. В текущем сезоне „Транс“ идет на предпоследнем месте, набрав в 8 турах всего четыре очка.

Еременко также тренировал „Транс“ в позапрошлом сезоне, и тогда команда при нем одержала 14 побед, сыграла 7 раз вничью и 19 раз проиграла. Перед последним туром Премиум лиги тренер покинул команду по семейным обстоятельствам, а „Транс“ завершил сезон на седьмом месте.

Еременко, родившийся в России, но имеющий финский паспорт, стал вторым главным тренером высшей лиги, которого уволили в этом году. Как ни странно, первый человек, которого уволили - Яни Сараярви, тренировавший „Нымме Юнайтед“, тоже был гражданином Финляндии.

„Транс“ еще не объявил о новом главном тренере.

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