В каком состоянии сердца мужчин Эстонии? Что стоит сделать для здоровья, пока еще не поздно

Однако у нас есть и статистика, которой можно порадоваться. В частности, в Эстонии у мужчин смертность от сосудистых заболеваний за последние 30 лет снизилась на 70%. „Мы провели большую профилактическую работу на общегосударственном уровне, и рады признать, что изменение образа жизни продвинулось в положительную сторону, - сообщает Серг. - Хотя в этой сфере уже много сделано, возникает вопрос в том, достаточно ли этих мер, потому что, когда мы говорим о сердечных заболеваниях, это во многом болезнь образа жизни“.

Тот факт, что ситуация со здоровьем мужчин хуже, чем у женщин, довольно распространен и в других странах. „Продолжительность жизни мужчин на 3-11 лет короче, чем у женщин“, - объясняет доктор Серг и добавляет, что наименьшая разница в этом показателе в европейском регионе наблюдается в Исландии, а наибольшая - в Литве. Эстония также близка к результатам Литвы.

В 2022 году у 23% мужчин были проблемы с сердцем, а на лечение заболеваний сердца у мужчин Касса здоровья потратила 75,5 млн евро. Наиболее распространенной проблемой является высокое кровяное давление, которое вызывает инфаркт миокарда, а также инсульт. В позапрошлом году почти четверть мужчин испытывала проблемы с сердцем. „Как правило, проблемы у мужчин начинаются где-то после 40 лет, и с этого момента частота данных заболеваний начинает увеличиваться. Более половины 60-летних мужчин страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, а среди 70-летних мужчин их имеют уже три четверти“, - говорит доктор Серг.

Однако в показателях здоровья женщин и мужчин еще больше различий. Например, по сравнению с женщинами мужчины в возрасте до 50 лет значительно меньше контактируют с системой здравоохранения. „К сожалению, к врачу часто обращаются только тогда, когда течение заболевания уже перешло в тяжелую форму и требует дорогостоящего лечения,“ - констатирует доктор Мартин Серг.

При этом гендерное неравенство в годах, прожитых в здоровом состоянии, меньше - чуть меньше трех лет“, - говорит кардиолог доктор Мартин Серг из Северо-Эстонской региональной больницы в подкасте Кассы здоровья.

Институт развития здоровья опубликовал пирамиду питания, которая могла бы быть идеальной, но есть и пирамида питания, отражающая реальность, то есть то, как мы питаемся на самом деле. Отсюда видно, насколько мы далеки от идеала. Статистика показывает, что в случае детей в возрасте до 11 лет родители еще достаточно эффективно следят за тем, что ребенок ест, но в возрасте 15 лет и старше, например, потребление фруктов и овощей снижается почти вдвое. Чем старше становится ребенок, тем более нездоровым становится его образ жизни, и это продолжается и во взрослой жизни. Но какие именно меры здесь надо предпринять, кроме потребления фруктов и овощей? „Меньше соли, меньше жиров, больше растительной пищи, рыба должна быть в рационе хотя бы раз в неделю, меньше сладких напитков“, - объясняет доктор.

Чтобы сердце мужчин Эстонии билось дольше и здоровее, по мнению доктора Серга, необходимо начать делать более здоровый выбор уже с самого детства. „Последствия появляются после 40 лет, но причины этого получили начало уже в детстве“, - говорит он, имея в виду низкую физическую активность и нездоровое питание.

Общей „коварной“ чертой высокого уровня холестерина и высокого кровяного давления является отсутствие жалоб. „Здесь мы имеем дело с тихими убийцами“, - объясняет доктор Серг. По его словам, тем более важно регулярно анализировать и измерять эти показатели. Доктор напоминает, что каждый человек должен знать, какой у него уровень холестерина и какие у него показатели артериального давления.

По мнению доктора Серга, в улучшении образа жизни мужчин еще много работы. По данным объединенной базы данных пациентов с инфарктом миокарда EuroHeart Северо-Эстонской региональной больницы и клиники Тартуского Университета, в 2023 году курение среди мужчин встречалось в два раза чаще, чем среди женщин. Мужчины также чаще злоупотребляют алкоголем. Доктор Серг указывает на уровень холестерина как на один из важных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний: „Эстония находится в интересном положении в негативном смысле, потому что у нас довольно высокий уровень холестерина среди членов семьи, повышенный холестерин встречается примерно у одного из 170 человек“.

Также с детства следует больше заниматься спортом. По словам доктора Серга, мы достигли эпохи, когда у нас больше мужчин с избыточным весом, чем мужчин с нормальным весом, и с годами эта тенденция ухудшается.

Дети должны заниматься физической активностью не менее часа, а взрослые – полчаса в день. Такой рекомендации следуют только 22% 11-летних детей и вдвое меньше молодых людей в возрасте от 15 лет. „Образ жизни и наших детей, и взрослых в основном малоподвижный, - говорит докутор Серг. - В случае с детьми можно сказать, что чем больше вы даете им возможность проводить время со смартфоном, тем меньше они будут двигаться“. Как нездоровое питание, так и малоподвижный образ жизни связаны с избыточным весом и, как следствие, с риском для здоровья. „Нам предстоит многое сделать для пропаганды здорового образа жизни среди молодежи“, - полагает Серг.

Шаг за шагом к здоровому выбору

Последние исследования показывают, что для здоровья сердца достаточно 7000–8000 шагов в день. Ходьба является самым простым способом поддерживать активность. Доктор Серг не рекомендует ставить перед собой слишком труднодоступные цели. „Если вы пока сделали только 2000 шагов, не стремитесь сразу к 8000, а увеличивайте нагрузку постепенно, - объясняет он. - Ставьте первоначальные цели, достижение которых реально“. Он рекомендует делать то же самое для похудения, иначе мотивация просто пропадет.

Кроме того, он не рекомендует слишком много заниматься интенсивными нагрузками, как это иногда делают мужчины среднего возраста. „Во время и триатлонов, и марафонов произошло слишком много внезапных смертей“, - напоминает доктор. Он рекомендует увеличивать нагрузку постепенно и при необходимости проводить нагрузочный тест. „Некоторые приходят ко мне на нагрузочный тест перед марафоном, и есть и те, кому я посоветовал не участвовать в соревновании. Соревновательный момент, конечно, интересен многим, но не всем“, - говорит доктор.