Двух игроков АПЛ подозревают в изнасиловании

Предполагается, что изнасилование произошло в прошлую пятницу. Жертва обратилась в полицию через несколько часов после инцидента.

„Один из игроков был на стадионе клуба. Прибыла полиция, которая хотела поговорить с ним. Его отвели в отдельную комнату на стадионе, где с ним поговорила полиция. Игрок покинул расположение клуба с другим человеком и был официально арестован полицией позже той ночью“, – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Этот игрок провел ночь в камере, а затем был допрошен. Второго подозреваемого арестовали на следующий день.

„Сотрудники полиции арестовали двух мужчин после сообщения об изнасиловании. 19-летний мужчина был арестован по подозрению в нападении и соучастии в изнасиловании. Второй 19-летний мужчина был арестован по подозрению в изнасиловании.

Оба мужчины были освобождены под залог“, – сообщили в полиции.

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