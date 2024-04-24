Швейцарский марафонец в борьбе за выход на Олимпийские игры умер в возрасте 34 лет

В прошлый четверг Швейцарская федерация легкой атлетики объявила, что у Леманна, который готовился к марафону в Цюрихе, во время тренировки случился сердечный приступ. В то время как родственники спортсмена сообщили, что он находится в больнице в стабильном состоянии, в воскресенье пришла печальная новость о смерти Леманна.

„Родственники сообщили Швейцарской федерации легкой атлетики, что Адриан Леманн умер от сердечного приступа. Наша спортивная семья потрясена и скорбит“, — написала федерация.

Леманн представлял Швейцарию на трех чемпионатах Европы и надеялся отобраться на летние Олимпийские игры в Париже. Только в прошлом году Леманн установил личный рекорд - 2:11.44 на Цюрихском марафоне.

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