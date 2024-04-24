Войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе. Часть города осталась без электричества

Известно как минимум об одной пострадавшей - 43-летняя женщина госпитализирована в состоянии средней тяжести, написал в телеграм-канале глава региона.

Экстренные службы ликвидируют последствия обстрела, заявил Кипер, не став пока уточнять подробности. «РБК-Украина» сообщает, что после ракетного удара часть Одессы осталась без электричества. «Суспильне» со ссылкой на своего корреспондента в Одессе пишет, что над городом поднимается дым.

Войска РФ постоянно наносят удары по Одессе, в том числе по портовой инфраструктуре и объектам энергетической инфраструктуры. Так, в ночь на 23 апреля атаковали Одессу ударными беспилотниками, пострадали девять человек.

Весной 2024 года, отмечали западные СМИ, российские военные изменили тактику, став более интенсивно наносить удары по энергосистеме Украины.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.