Готова ли Россия напасть на страны Балтии, как быстро отреагирует НАТО и возможен ли компромисс с Украиной? Мнение украинского военного эксперта

Может Россия ли напасть на страны НАТО? Если да, то в течение какого времени это могло бы произойти?

На сегодняшний день в России нет ресурсов, чтобы начинать войну с НАТО. Практически весь их ресурс сосредоточен в Украине.

Чтобы начать войну с НАТО, необходим ресурс намного больше, должна быть хотя бы миллионная армия, которая всем обеспечена. Но такого потенциала у них нет.

Им его нужно собирать. А тот потенциал, который они планируют собрать, он будет использован для последующих наступлений на территории Украины. Вот, в принципе, и ближайшая перспектива.

Но если по какой-то причине, совершенно неведомой, в Украине может возникнуть значительное снижение интенсивности боевых действий, у России появится возможность восстановить свой потенциал, компенсировать потери и даже нарастить через год, два, три. А это уже те ресурсы, которых будет достаточно, чтобы напасть на страны Балтии. Либо возобновить интенсивные боевые действия в Украине.

Именно поэтому невозможны любые перемирия и любое прекращение огня или снижение интенсивности военных действий на территории Украины.

То есть — когда Россия перестанет нести ежедневные, ежемесячные потери, подобные тем, которые она несёт сейчас, – это будет губительно не только для Украины, но и значительно повышает риски для самих стран Балтии и не только Балтии.

Риски нападения на страны Балтии существуют, но не по состоянию на сегодня или ближайшие полгода – год.

Что вы посоветуете делать странам Балтии? Рыть траншеи, строить дзоты на границе, запускать производство оружия или надеяться на союзников по НАТО и ничего не делать?

Самый глупый вариант – это, конечно же, последний. А все остальные вполне уместны.

Тут следует понимать, что в принципе страны Балтии – маленькие по площади, с одной стороны, а с другой стороны – часть стран Балтии представляют собой лесистую местность, а часть — довольно-таки сложно проходимые болотистые места. И это нужно использовать в свою пользу. То есть необходимо использовать ландшафт и рельеф Балтийских территорий как противостояние любой оккупации.