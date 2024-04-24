Сенат США одобрил долгожданный пакет помощи Украине

Президент США Джо Байден пообещал "подписать этот законопроект и обратиться к американскому народу" сразу же, "как только он завтра дойдет до моего стола", чтобы начать отправку оружия и техники в Украину уже на текущей неделе.

"Это необходимо срочно: для Украины, которая сталкивается с неослабевающими бомбардировками со стороны России; для Израиля, который только что столкнулся с беспрецедентными атаками со стороны Ирана; для беженцев и тех, кто пострадал от конфликтов и стихийных бедствий по всему миру, в том числе в Газе, Судане и Гаити; и для наших партнеров, стремящихся к безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, - говорится в заявлении главы Белого дома. - Этот важнейший закон сделает нашу страну и мир более безопасными, поскольку мы поддерживаем наших друзей, которые защищаются от террористов, таких как ХАМАС, и тиранов, таких как Путин".