Сенат США одобрил долгожданный пакет помощи Украине
Верхняя палата Конгресса США во вторник поздно вечером одобрила многомиллиардный пакет военной помощи Украине. Законопроект получил широкую поддержку в ходе голосования в Сенате, передает DW.
Президент США Джо Байден пообещал "подписать этот законопроект и обратиться к американскому народу" сразу же, "как только он завтра дойдет до моего стола", чтобы начать отправку оружия и техники в Украину уже на текущей неделе.
"Это необходимо срочно: для Украины, которая сталкивается с неослабевающими бомбардировками со стороны России; для Израиля, который только что столкнулся с беспрецедентными атаками со стороны Ирана; для беженцев и тех, кто пострадал от конфликтов и стихийных бедствий по всему миру, в том числе в Газе, Судане и Гаити; и для наших партнеров, стремящихся к безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, - говорится в заявлении главы Белого дома. - Этот важнейший закон сделает нашу страну и мир более безопасными, поскольку мы поддерживаем наших друзей, которые защищаются от террористов, таких как ХАМАС, и тиранов, таких как Путин".
Зеленский поблагодарил Сенат
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Сенат США за принятие пакета помощи, жизненно необходимой для его страны. Он отметил, что с нетерпением ждет подписания законопроекта.
Общий объем пакета помощи США зарубежным странам составляет 95 миллиардов долларов (чуть менее 89 миллиардов евро). 61 миллиард долларов из этой суммы предназначен для Украины, также в пакет входит помощь Израилю, населению сектора Газа и Тайваню.
Палата представителей Конгресса США, в которой доминируют республиканцы, утвердила пакет помощи Украине 20 апреля после нескольких месяцев противостояния.
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