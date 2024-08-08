Эстонский пловец готовился к Олимпиаде в Гонконге бесплатно. „В Таллинне забронировать дорожку стоит 100 евро“

24-летний пловец, занявший пятое место на чемпионате мира в феврале, в последние месяцы перед Олимпиадой тренировался в Турции, Гонконге, Словакии и Эстонии.

Одна из причин подготовки за границей в том, что в Эстонии это недешево, а свободного времени в воде мало, так как есть только один 50-метровый бассейн - Kalev Spa. Но чтобы забронировать там дорожку на час, нужно заплатить 100 евро.

Другая причина заключается в том, что он работал в международной тренировочной группе, и важно учитывать интересы всех ее участников. При этом ему бы хотелось также тренироваться перед Олимпиадой под наблюдением своего тренера.

„Даже если бы у меня были такие деньги в Эстонии, то тренироваться там вечером совершенно невозможно, потому что все клубы забронировали дорожки на год вперед. Кроме того, между клубами идет ценовая война: кто больше платит, тот получает больше дорожек, — говорил Цирк Delfi перед Олимпиадой. — Утром в бассейне „Калев“ нет свободных мест, и тогда я тренируюсь там как обычный клиент на одной дорожке с другими людьми“.

В Гонконге, например, Цирку не нужно было ничего платить за дорожку благодаря товарищу по команде. „Мы тренировались там бесплатно, потому что один из членов команды — лучший пловец в Гонконге. Условия там очень хорошие, а бассейн действительно современный. Поскольку это частный бассейн, никто из обычных клиентов не может там плавать“, — объясняет Цирк.

„Мне намного дешевле лететь в Гонконг и тренироваться там, чем делать это в Таллинне. Аренда одной дорожки в Таллинне стоит невероятно дорого, это определенно одна из самых высоких цен в Европе. К сожалению, наши ведущие спортивные организации не хотят подставить плечо, но я пытаюсь найти решения и не зацикливаться на проблемах“, – говорил Крегор Цирк.

„В Турции и Словакии мы находимся в тренировочном комплексе, где двухместный номер стоит 200 евро за ночь. В эту цену входит питание, бассейн и все остальное“, — рассказывал пловец.

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