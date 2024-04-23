ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (790-й день) | У НАТО нет планов по размещению ядерного оружия в Польше
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Губернатор: дрон-камикадзе упал и взорвался в Шебекино Белгородской области, три человека пострадали
Губернатор российской приграничной Белгородской области Вячеслав Гладков пишет, что «рядом с проходной промышленного предприятия» (назначение предприятия он не уточняет) упал и сдетонировал дрон-камикадзе, в результате чего пострадали три человека.
Независимого подтверждения этой информации на данный момент нет.
В Донецке двух военнослужащих «Азова» приговорили к длительным срокам по обвинению в убийстве мирного жителя в Мариуполе
Как сообщил российский СК, Станислав Дутов и Андрей Богдан признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением и убийстве, совершенном организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти.
По версии следствия, Дутов в апреле 2022 года в Мариуполе приказал Богдану и наводчику Максиму Овчаренко убить местного жителя, полагая, что он «может сообщить вооруженным силам РФ и ДНР расположение их боевой позиции».
Богдан получил 27 лет лишения свободы, Дутов — 25 лет. Овчаренко еще в сентябре 2023 года был приговорен к 22 годам.
Очередной обстрел Харькова
Воздушная тревога была объявлена сегодня в Харьковской области. Как сообщил мэр Харькова Игрь Терехов, в городе были слышны несколько взрывов.
«Целили по инфраструктурному объекту. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», —напиал Терехов в телеграме.
«Один прилет в частный сектор. Повреждены авто и частный дом», — добавил он чуть позже.
У НАТО нет планов по размещению ядерного оружия в Польше
Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Ранее в интервью изданию Fakt президент Польши Дуда заявил о готовности страны разместить на своей территории ядерное оружие — если НАТО сочтет это необходимым для укрепления безопасности восточного фланга альянса.
Стоимость нового пакета помощи США для Украины составит миллиард долларов
Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, в первый пакет после принятия решения о разблокировке помощи на 61 миллиард долларов, войдут автомобили, боеприпасы к ЗРК Stinger, дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские боеприпасы, противотанковые боеприпасы к Javelin и „прочее оружие, которое можно немедленно применить на поле боя“. Комплексов Partiot и снарядов к ним в пакете не будет.
Ранее источники в Пентагоне сообщали СМИ, что первая партия помощи подготовлена заранее, поэтому США смогут доставить ее к границам Украины меньше чем за неделю.
Брифинг Минобороны РФ. Главное
Российские военные из группировки войск „Запад“ заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение подразделениям ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва самопровозглашенной ЛНР.
„Южная“ группировка войск РФ улучшила тактическое положение и нанесла поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Парасковиевка и Острое самопровозглашенной ДНР.
Подразделения российской группировки войск „Центр“ улучшили тактическое положение и отразили девять контратак ВСУ в районах населенных пунктов Розовка, Уманское, Новобахмутовка, Первомайское, Очеретино, Нетайлово, Бердычи и Семеновка ДНР.
Российские военные из группировки войск „Восток“ заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское, Водяное и Урожайное ДНР.
Группировка войск РФ „Днепр“ нанесла огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Берислав и Золотая Балка Херсонской области.
Авиация, ракетные войска и артиллерия РФ уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK, поразили склад с беспилотниками, живую силу и военную технику ВСУ в 115 районах.
Российские средства ПВО за сутки сбили 104 украинских беспилотника, ракету „Точка-У“, шесть снарядов HIMARS и „Ольха“, а также четыре авиационные управляемые бомбы Hammer.
Украинские консульства начали приостанавливать прием документов у граждан призывного возраста
О прекращении консульских услуг заявили в представительствах в Польше, Барселоне и Китае, пишут „Суспiльне“ и „Страна.ua“.
„Сейчас разрабатываются механизмы, которые будут соответственно действовать до закона о мобилизации. Сейчас ждем“, — рассказал сотрудник украинского консульства в Польше.
Консульство Украины в Гамбурге продолжает выдачу ранее оформленных паспортов мужчинам призывного возраста, говорится в рассылке, которая приходит беженцам в Германии. Однако новые документы от мужчин призывного возраста принимать не будут.
Об этои пишет Meduza за BBC New Русская служба.
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