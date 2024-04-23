ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (790-й день) | У НАТО нет планов по размещению ядерного оружия в Польше

Губернатор: дрон-камикадзе упал и взорвался в Шебекино Белгородской области, три человека пострадали

Губернатор российской приграничной Белгородской области Вячеслав Гладков пишет, что «рядом с проходной промышленного предприятия» (назначение предприятия он не уточняет) упал и сдетонировал дрон-камикадзе, в результате чего пострадали три человека.

Независимого подтверждения этой информации на данный момент нет.

В Донецке двух военнослужащих «Азова» приговорили к длительным срокам по обвинению в убийстве мирного жителя в Мариуполе

Как сообщил российский СК, Станислав Дутов и Андрей Богдан признаны виновными в жестоком обращении с гражданским населением и убийстве, совершенном организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти.

По версии следствия, Дутов в апреле 2022 года в Мариуполе приказал Богдану и наводчику Максиму Овчаренко убить местного жителя, полагая, что он «может сообщить вооруженным силам РФ и ДНР расположение их боевой позиции».

Богдан получил 27 лет лишения свободы, Дутов — 25 лет. Овчаренко еще в сентябре 2023 года был приговорен к 22 годам.

Очередной обстрел Харькова

Воздушная тревога была объявлена сегодня в Харьковской области. Как сообщил мэр Харькова Игрь Терехов, в городе были слышны несколько взрывов.

«Целили по инфраструктурному объекту. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», —напиал Терехов в телеграме.

«Один прилет в частный сектор. Повреждены авто и частный дом», — добавил он чуть позже.

У НАТО нет планов по размещению ядерного оружия в Польше

Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Ранее в интервью изданию Fakt президент Польши Дуда заявил о готовности страны разместить на своей территории ядерное оружие — если НАТО сочтет это необходимым для укрепления безопасности восточного фланга альянса.

Стоимость нового пакета помощи США для Украины составит миллиард долларов