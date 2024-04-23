Сейм Литвы отказался лишать ВНЖ за поездки в Беларусь и РФ

Сейм (однопалатный парламент) Литвы проголосовал против поправок, запрещающих живущим в стране гражданам России и Беларуси слишком часто ездить домой под угрозой лишения вида на жительство Литвы. Об этом сообщает Литовское национальное радио и телевидение во вторник, 23 апреля.

На голосование в парламенте были вынесены два варианта ограничений. Первый предусматривал отзыв ВНЖ у тех россиян и белорусов, которые ездят в свои страны чаще одного раза в год - его поддержали 20 из 112 присутствующих депутатов, 47 высказались против, 45 воздержались.

Второе предложение подразумевало аналогичные санкции при поездках чаще одного раза в три месяца. Его поддержали 41 депутат, 37 проголосовали против и 39 воздержались. В итоге ни один из вариантов не набрал необходимого большинства голосов.

Предложенные ограничения объяснили национальной безопасностью

Один из авторов проекта, депутат Аудронюс Ажубалис заявил, что при подготовке предложения были учтены отчеты спецслужб страны. "Еще в прошлом году в годовом отчете упоминалось и подчеркивалось, что пересечение границы в таком количестве и в такое время иногда представляет реальную угрозу национальной безопасности Литвы и в то же время, возможно, способствует консолидации сетей спецслужб России и Беларуси в Литве и за ее пределами", - сказал депутат.

На прошлой неделе комитет Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) одобрил предложение о лишении граждан России и Беларуси видов на жительство в случае, если они будут посещать родину чаще одного раза в три месяца и его поездки создадут угрозу национальной безопасности страны.

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