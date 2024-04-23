Как и насколько часто будут косить траву в Таллинне этим летом?
В прошлом году, когда Таллинн был Зеленой столицей Европы, в засушливый период город прекратил стричь газоны на муниципальных территориях. Это создало предпосылки для разработки нового подхода к тому, где и насколько часто следует косить траву этим летом.
„Общий принцип стрижки газонов в зеленых зонах предполагает, что на 75 % площадей траву будут косить 1–2 раза в год, а на остальных 25 % – более интенсивно по мере необходимости, – комментирует ландшафтный архитектор города, руководитель отдела озеленения и окружающей среды Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Кристийна Куппер. – Дело не в том, что город не хочет или ленится стричь газоны, или что у нас нет денег и поэтому мы редко косим траву. К таким принципам ухода за газонами мы пришли совершенно сознательно, поскольку знаем, что так лучше для города в целом“.
Плюсы того, что газоны будут стричь реже
Косить траву реже очень важно для сохранения природного разнообразия, но дело не только в этом. „Если самым крошечным „горожанам“, таким как насекомые и всевозможные обитатели почвы, живется в городе хорошо, то и всем остальным тоже. Поскольку чем богаче природа городской среды, тем она полезнее для здоровья людей. Окружающая природа влияет на нас, и в этом плане у нас нет выбора. Кроме того, в жаркую погоду более высокая растительность предпочтительна, поскольку она помогает охладить город и тем самым смягчить эффект островов тепла“.
Чем богаче природа городской среды, тем она полезнее для здоровья людей.
Эффект городских островов тепла возникает, когда асфальт поглощает тепло, нагревается и в свою очередь еще сильнее разогревает воздух. А вот за счет озеленения создается больше влажности, и это способствует снижению температуры. Кроме того, в прошлом году можно было заметить, как в жаркую погоду газоны с коротко стриженной травой выгорели.
В Таллинне с 2016 года регистрируются все общественные зоны озеленения, а также разработана методика определения интенсивности ухода за ними, включая интенсивность стрижки газонов.
«Определение интенсивности стрижки газонов зависит от четырех факторов: где находится конкретная зеленая зона, для чего она используется, какова цель ухода и насколько хорошо он продуман. Например, если сравнить парк Таммсааре с парком Вабадузе в Нымме, то в одном явно более разнообразная флора, другой – более технический», – объясняет Куппер.
Принципы стрижки газонов просты: где нет необходимости косить траву, там ее и не косят. Безусловно, более частая стрижка газонов нужна, например, вокруг детских игровых площадок и в тех местах, где высокая трава перекрывает обзор участникам дорожного движения. Кроме того, режим более частой стрижки газонов нужен для тех зон, где разрастаются чужеродные виды, такие как лебеда и свербига восточная.
Многие владельцы частных садов ошибочно полагают также, что городские правила по благоустройству требуют поддерживать траву не выше 15 см, что предполагает частую стрижку газона. Однако этого пункта нет в правилах уже несколько лет. Вместо этого город рекомендует создать в саду возможности для развития природного разнообразия, воспользовавшись для этого специализированным каталогом озеленения: haljastus.tallinn.ee.
В прошлом году управа района Кесклинн провела опрос и выяснила, что большинство местных жителей считает, что косить траву нужно реже. «Прекрасно, что жители Кесклинна поддерживают это», – комментирует Куппер. В ходе того же опроса стояла и задача выяснить, какими конкретно зонами пользуются горожане и с какой целью.
Всего в опросе приняло участие 5000 человек, что показывает, что местных жителей волнует тема состояния зеленых зон в центре города, и их благоустройство важно для многих людей. Большинство принявших участие в опросе отметили, что пользуются зелеными зонами несколько раз в месяц и чаще. Что касается стрижки газонов, то большинство (76 %) считает, что зеленые зоны косить не следует, а если все же необходимо косить, то это нужно делать редко.
Что будет с лугами?
В Таллинне имеется более 400 гектаров естественных лугов, нуждающихся в уходе. Чтобы они не зарастали и сохраняли свое природное разнообразие, в этом году их планируется косить один раз – в августе. Новый план покоса будет опробован на 20–50 гектарах. «На данный момент это выполнимо, и мы надеемся, что на этих площадях определимся с правильным подходом», – комментирует Меэлис Уустал, ведущий специалист по охране природы Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.
По его словам, в последние десятилетия в Эстонии в основном всю скошенную и измельченную траву оставляли там же. Новый подход означает, что вся скошенная трава будет убрана с луга сразу или в течение несколько дней.
«Мы планируем восстановить ценные луга на территории Таллинна, поэтому важно, чтобы вся скошенная трава вывозилась. Это означает, что с луга будут удалены питательные элементы, и это лишит ненасытные быстрорастущие растения возможности разрастаться. И при этом сохранятся растения, не требующие много питательных веществ – образно говоря, те, которые обычно чахнут из-за соседства с крапивой. На луговых зонах с меньшим количеством питательных веществ эти виды растений зачастую вырастают более красочными, разнообразными и красивыми. Такие зоны богаче как флорой, так и фауной», – говорит Уустал.
Выше трава – меньше клещей
Частота скашивания на лугах также будет ниже обычной. «Мы будем косить эти зоны максимум до трех раз в год».
Уустал говорит, что вопреки распространенному мнению то, что траву косят меньше, отрицательно влияет и на количество клещей – на лугах с более высокой травой их меньше, чем на участках с коротко скошенной травой. «Клещи выигрывают от изменения климата. Им нравятся более теплые зимы, когда земля основательно не промерзает, и при этом покрыта снегом, поэтому они повсюду, – объясняет Уустал. – Клещи не занимают позицию на вершине пищевой цепи, у них тоже есть враги. Их поедают различные беспозвоночные, пауки, паукообразные, жуки и птицы. Нередко бывает так, что клещи сосут кровь и у них. Сохранение естественных лугов способствует увеличению числа природных врагов клещей, что в свою очередь снижает их численность на данной территории».
Уустал подчеркивает, что в луговых зонах, которые редко косят, клещи остаются, но по всем данным, их там меньше.
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