Как и насколько часто будут косить траву в Таллинне этим летом?

„Общий принцип стрижки газонов в зеленых зонах предполагает, что на 75 % площадей траву будут косить 1–2 раза в год, а на остальных 25 % – более интенсивно по мере необходимости, – комментирует ландшафтный архитектор города, руководитель отдела озеленения и окружающей среды Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Кристийна Куппер. – Дело не в том, что город не хочет или ленится стричь газоны, или что у нас нет денег и поэтому мы редко косим траву. К таким принципам ухода за газонами мы пришли совершенно сознательно, поскольку знаем, что так лучше для города в целом“.

Плюсы того, что газоны будут стричь реже

Косить траву реже очень важно для сохранения природного разнообразия, но дело не только в этом. „Если самым крошечным „горожанам“, таким как насекомые и всевозможные обитатели почвы, живется в городе хорошо, то и всем остальным тоже. Поскольку чем богаче природа городской среды, тем она полезнее для здоровья людей. Окружающая природа влияет на нас, и в этом плане у нас нет выбора. Кроме того, в жаркую погоду более высокая растительность предпочтительна, поскольку она помогает охладить город и тем самым смягчить эффект островов тепла“.

Чем богаче природа городской среды, тем она полезнее для здоровья людей.

Эффект городских островов тепла возникает, когда асфальт поглощает тепло, нагревается и в свою очередь еще сильнее разогревает воздух. А вот за счет озеленения создается больше влажности, и это способствует снижению температуры. Кроме того, в прошлом году можно было заметить, как в жаркую погоду газоны с коротко стриженной травой выгорели.

В Таллинне с 2016 года регистрируются все общественные зоны озеленения, а также разработана методика определения интенсивности ухода за ними, включая интенсивность стрижки газонов.