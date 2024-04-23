Зеленый Таллинн
23.04.2024, 16:27

Как и насколько часто будут косить траву в Таллинне этим летом?

 
Нескошенная трава радует глаз и поддерживает природное разнообразие
Нескошенная трава радует глаз и поддерживает природное разнообразие
ФОТО: Центр стратегического управления Таллинна

В прошлом году, когда Таллинн был Зеленой столицей Европы, в засушливый период город прекратил стричь газоны на муниципальных территориях. Это создало предпосылки для разработки нового подхода к тому, где и насколько часто следует косить траву этим летом.

„Общий принцип стрижки газонов в зеленых зонах предполагает, что на 75 % площадей траву будут косить 1–2 раза в год, а на остальных 25 % – более интенсивно по мере необходимости, – комментирует ландшафтный архитектор города, руководитель отдела озеленения и окружающей среды Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Кристийна Куппер. – Дело не в том, что город не хочет или ленится стричь газоны, или что у нас нет денег и поэтому мы редко косим траву. К таким принципам ухода за газонами мы пришли совершенно сознательно, поскольку знаем, что так лучше для города в целом“.

Плюсы того, что газоны будут стричь реже

Косить траву реже очень важно для сохранения природного разнообразия, но дело не только в этом. „Если самым крошечным „горожанам“, таким как насекомые и всевозможные обитатели почвы, живется в городе хорошо, то и всем остальным тоже. Поскольку чем богаче природа городской среды, тем она полезнее для здоровья людей. Окружающая природа влияет на нас, и в этом плане у нас нет выбора. Кроме того, в жаркую погоду более высокая растительность предпочтительна, поскольку она помогает охладить город и тем самым смягчить эффект островов тепла“.

Чем богаче природа городской среды, тем она полезнее для здоровья людей.

Эффект городских островов тепла возникает, когда асфальт поглощает тепло, нагревается и в свою очередь еще сильнее разогревает воздух. А вот за счет озеленения создается больше влажности, и это способствует снижению температуры. Кроме того, в прошлом году можно было заметить, как в жаркую погоду газоны с коротко стриженной травой выгорели.

В Таллинне с 2016 года регистрируются все общественные зоны озеленения, а также разработана методика определения интенсивности ухода за ними, включая интенсивность стрижки газонов.

«Определение интенсивности стрижки газонов зависит от четырех факторов: где находится конкретная зеленая зона, для чего она используется, какова цель ухода и насколько хорошо он продуман. Например, если сравнить парк Таммсааре с парком Вабадузе в Нымме, то в одном явно более разнообразная флора, другой – более технический», – объясняет Куппер.

Принципы стрижки газонов просты: где нет необходимости косить траву, там ее и не косят. Безусловно, более частая стрижка газонов нужна, например, вокруг детских игровых площадок и в тех местах, где высокая трава перекрывает обзор участникам дорожного движения. Кроме того, режим более частой стрижки газонов нужен для тех зон, где разрастаются чужеродные виды, такие как лебеда и свербига восточная.

Многие владельцы частных садов ошибочно полагают также, что городские правила по благоустройству требуют поддерживать траву не выше 15 см, что предполагает частую стрижку газона. Однако этого пункта нет в правилах уже несколько лет. Вместо этого город рекомендует создать в саду возможности для развития природного разнообразия, воспользовавшись для этого специализированным каталогом озеленения: haljastus.tallinn.ee.

В прошлом году управа района Кесклинн провела опрос и выяснила, что большинство местных жителей считает, что косить траву нужно реже. «Прекрасно, что жители Кесклинна поддерживают это», – комментирует Куппер. В ходе того же опроса стояла и задача выяснить, какими конкретно зонами пользуются горожане и с какой целью. 

Всего в опросе приняло участие 5000 человек, что показывает, что местных жителей волнует тема состояния зеленых зон в центре города, и их благоустройство важно для многих людей. Большинство принявших участие в опросе отметили, что пользуются зелеными зонами несколько раз в месяц и чаще. Что касается стрижки газонов, то большинство (76 %) считает, что зеленые зоны косить не следует, а если все же необходимо косить, то это нужно делать редко.

Эксперимент в год Зеленой столицы

В прошлом году, когда Таллинн был Зеленой столицей Европы, в Таллинне косили траву реже, чем обычно. В конце весны и начале лета осадков почти не было, и город решил приостановить стрижку газонов. Это привело к увеличению видового разнообразия, поскольку быстро разрастающиеся растения не получали достаточного количества питательных веществ. „Лично для меня самым большим сюрпризом было то, как много у нас, скажем, тысячелистника обыкновенного. Когда его много и он цветет, он в течение нескольких недель может быть очень декоративным“, – говорит Меэлис Уустал.

Прошлогоднее изобилие цветов порадовало и иностранных гостей. „Я много общался с иностранцами, посетившими Таллинн в рамках программы Зеленой столицы, и они также отмечали изобилие цветов в столице. Я помню, например, группу финских ландшафтных архитекторов, они говорили, что изменения были заметны уже начиная от порта“.

Что будет с лугами?

В Таллинне имеется более 400 гектаров естественных лугов, нуждающихся в уходе. Чтобы они не зарастали и сохраняли свое природное разнообразие, в этом году их планируется косить один раз – в августе. Новый план покоса будет опробован на 20–50 гектарах. «На данный момент это выполнимо, и мы надеемся, что на этих площадях определимся с правильным подходом», – комментирует Меэлис Уустал, ведущий специалист по охране природы Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.

По его словам, в последние десятилетия в Эстонии в основном всю скошенную и измельченную траву оставляли там же. Новый подход означает, что вся скошенная трава будет убрана с луга сразу или в течение несколько дней.

«Мы планируем восстановить ценные луга на территории Таллинна, поэтому важно, чтобы вся скошенная трава вывозилась. Это означает, что с луга будут удалены питательные элементы, и это лишит ненасытные быстрорастущие растения возможности разрастаться. И при этом сохранятся растения, не требующие много питательных веществ – образно говоря, те, которые обычно чахнут из-за соседства с крапивой. На луговых зонах с меньшим количеством питательных веществ эти виды растений зачастую вырастают более красочными, разнообразными и красивыми. Такие зоны богаче как флорой, так и фауной», – говорит Уустал.

Выше трава – меньше клещей

Частота скашивания на лугах также будет ниже обычной. «Мы будем косить эти зоны максимум до трех раз в год».

Уустал говорит, что вопреки распространенному мнению то, что траву косят меньше, отрицательно влияет и на количество клещей – на лугах с более высокой травой их меньше, чем на участках с коротко скошенной травой. «Клещи выигрывают от изменения климата. Им нравятся более теплые зимы, когда земля основательно не промерзает, и при этом покрыта снегом, поэтому они повсюду, – объясняет Уустал. – Клещи не занимают позицию на вершине пищевой цепи, у них тоже есть враги. Их поедают различные беспозвоночные, пауки, паукообразные, жуки и птицы. Нередко бывает так, что клещи сосут кровь и у них. Сохранение естественных лугов способствует увеличению числа природных врагов клещей, что в свою очередь снижает их численность на данной территории».

Уустал подчеркивает, что в луговых зонах, которые редко косят, клещи остаются, но по всем данным, их там меньше.

Почему стричь газоны реже полезно?

Многие города отказались от интенсивной стрижки газонов, поскольку это уменьшает биоразнообразие и природные преимущества в городе.

Частая стрижка газонов вредна для опылителей, которые играют важную роль в нашей экосистеме. Шмели, пчелы и бабочки нужны цветковым растениям для размножения, и без них не могут плодоносить многие растения, важные для питания человека.

Нескошенная на газонах и лугах трава не только эффективнее снижает температуру воздуха, чем скошенная трава, но и сохраняет декоративность даже во время продолжительного периода жары. Луга уменьшают эффект островов тепла, нескошенные зоны лучше впитывают дождевую воду.

Из-за глобального потепления наш климат становится более нестабильным и прогнозируется увеличение волн жары или приводящих к наводнениям проливных дождей. В этих условиях способность города смягчить эффект островов тепла и справиться с большим количеством осадков приобретает критическое значение.

В Таллинне сохраняется большое природное разнообразие: рядом с нами живут насекомые, птицы и различные животные, поэтому нам важно обеспечить среду обитания и для них. Мы заботимся о том, что нас окружает, давая травам расти выше и цвести. Так мы улучшаем условия жизни для себя и делаем доброе дело для природы.

Больше информации на tallinn.ee/rugreentallinn.eu/ru

RusDelfi
Поделиться
Комментарии