МНЕНИЕ | Юферева-Скуратовски: не верьте слухам о скором закрытии церквей и преследовании православных верующих!(2)
Как я бы видела решение ситуации с православной церковью Эстонии? Я думаю, что решение для того, чтобы церкви и приходы продолжали свою работу в прежнем режиме, безусловно есть. Просто для этого необходима готовность к сотрудничеству церкви и государства, считает Мария Юферева-Скуратовски.
Я подчеркну, что у властей нет претензий к православной вере, никто не собирается ограничивать свободу вероисповедания и преследовать верующих. Никто не собирается приклеивать ярлык террористов ни монахиням, ни обычным православным.
Весь вопрос в том, чтобы церковь вышла из непосредственного подчинения Московскому патриархату и патриарху, который объявил войну в Украине священной войной. Рийгикогу планирует принять соответствующее заявление, которое резко осуждает подобные высказывания.
Если приходы и церкви сумеют найти приемлемое юридическое решение, то для прихожан ничего по сути не изменится.
Поэтому я предлагаю не верить слухам о скором закрытии церквей и преследовании православной веры, а спокойно дождаться результатов переговоров представителей православной церкви Эстонии и МВД.
Я уверена, что все понимают, насколько эмоциональна и чувствительна эта тема для жителей Эстонии, поэтому все понимают важность нахождения компромисса, который устроил бы все стороны.
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