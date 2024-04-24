МНЕНИЕ | Юферева-Скуратовски: не верьте слухам о скором закрытии церквей и преследовании православных верующих!

Я подчеркну, что у властей нет претензий к православной вере, никто не собирается ограничивать свободу вероисповедания и преследовать верующих. Никто не собирается приклеивать ярлык террористов ни монахиням, ни обычным православным.

Весь вопрос в том, чтобы церковь вышла из непосредственного подчинения Московскому патриархату и патриарху, который объявил войну в Украине священной войной. Рийгикогу планирует принять соответствующее заявление, которое резко осуждает подобные высказывания.

Если приходы и церкви сумеют найти приемлемое юридическое решение, то для прихожан ничего по сути не изменится.

Поэтому я предлагаю не верить слухам о скором закрытии церквей и преследовании православной веры, а спокойно дождаться результатов переговоров представителей православной церкви Эстонии и МВД.

Я уверена, что все понимают, насколько эмоциональна и чувствительна эта тема для жителей Эстонии, поэтому все понимают важность нахождения компромисса, который устроил бы все стороны.

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