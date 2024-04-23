Нарвский депутат: так, как болеют за хоккей в Нарве, не болеют нигде в Эстонии
Хотя погода у нас еще стоит вполне зимняя, чемпионат Эстонии по хоккею уже завершился. Золотые медали после семилетней паузы выиграла нарвская команда „Паэмурру“. В финальной серии до трех побед она в упорнейшей борьбе обыграла тартуский „Вялк 494“. В студии утренней передачи „Кофе +“ хоккеисты нарвского клуба Никита Кириллов и Максим Бережонов, а также председатель комиссии по вопросам спорта нарвского горсобрания Екатерина Платонова поделились своими эмоциями.
Финальная серия стартовала в Нарве, чья местная команда выиграла регулярный чемпионат. На родном льду „Паэмурру“ выиграла первую игру (6:3), но проиграла вторую (4:6). Затем серия переехала в Тарту, где в третьем матче серии победу одержали хозяева (6:5 ОТ).
Четвертую игру серии нарвская команда выиграла со счетом 10:2, и серия снова переехала в Нарву, где и определился новый чемпион Эстонии.
В решающем матче, который состоялся в нарвском ледовом холле, местная команда при полном аншлаге одержала разгромную победу со счетом 7:1.
„В Нарве очень старые хоккейные традиции. Хоккейной команде „Паэмурру“ через несколько лет исполнится 50 лет, а до этого был легендарный „Кренгольм“. Поэтому так, как болеют за хоккей в Нарве, не болеют нигде в Эстонии. Когда приезжаем на различные матчи чемпионата Эстонии, болельщиков больше, чем в Нарве, нигде не бывает.
То, как местные болельщики поддержали нарвскую „Паэмурру“ на финальных играх, нарвский ледовый холл не видел ни разу“, — сказала Екатерина Платонова, председатель комиссии по вопросам спорта нарвского горсобрания.
Полностью передачу с хоккеистами нарвской команды, а также с председателем комиссии по вопросам спорта нарвского горсобрания, можно посмотреть ТУТ.
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