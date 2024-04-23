Нарвский депутат: так, как болеют за хоккей в Нарве, не болеют нигде в Эстонии

Финальная серия стартовала в Нарве, чья местная команда выиграла регулярный чемпионат. На родном льду „Паэмурру“ выиграла первую игру (6:3), но проиграла вторую (4:6). Затем серия переехала в Тарту, где в третьем матче серии победу одержали хозяева (6:5 ОТ).

Четвертую игру серии нарвская команда выиграла со счетом 10:2, и серия снова переехала в Нарву, где и определился новый чемпион Эстонии.

В решающем матче, который состоялся в нарвском ледовом холле, местная команда при полном аншлаге одержала разгромную победу со счетом 7:1.

„В Нарве очень старые хоккейные традиции. Хоккейной команде „Паэмурру“ через несколько лет исполнится 50 лет, а до этого был легендарный „Кренгольм“. Поэтому так, как болеют за хоккей в Нарве, не болеют нигде в Эстонии. Когда приезжаем на различные матчи чемпионата Эстонии, болельщиков больше, чем в Нарве, нигде не бывает.

То, как местные болельщики поддержали нарвскую „Паэмурру“ на финальных играх, нарвский ледовый холл не видел ни разу“, — сказала Екатерина Платонова, председатель комиссии по вопросам спорта нарвского горсобрания.

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