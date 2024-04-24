За рубежом
24.04.2024, 12:01

Удар для Путина и Трампа. Выделение помощи Украине подрывает позиции сторонников России в США

 
Лев Кадик
Палата представителей США проголосовала за пакет помощи Украине и Израилю на сумму 95 миллиардов долларов на Капитолийском холме в Вашингтоне, 20 апреля 2024 г.
Палата представителей США проголосовала за пакет помощи Украине и Израилю на сумму 95 миллиардов долларов на Капитолийском холме в Вашингтоне, 20 апреля 2024 г.
ФОТО: Ken Cedeno | Scanpix

На днях Палата представителей Конгресса США после более чем полугода упорного сопротивления приняла новый пакет военной помощи Украине объемом $61 млрд. Пакет предусматривает поставки военной техники, производство новых вооружений и экономическую помощь Украине в виде безвозвратных кредитов. Кроме того, американские законодатели разрешили президенту США конфисковать замороженные в США российские активы и передавать их Украине на восстановление экономики. Американские аналитики считают, что эта помощь даст возможность Украине укрепить оборону и противостоять российским ракетным обстрелам. Принятие законопроекта обнажило раскол в республиканской партии и снизило влияние на нее кандидата в президенты Дональда Трампа, как и его шансы на избрание, пишет Лев Кадик.

“Я благодарю каждого и каждую, кто поддерживал пакет помощи нашей стране, это решение для защиты жизни! Я лично благодарю спикера Майка Джонсона и все американские сердца, которые верят, как мы в Украине, что российское зло не должно победить!” - заявил вчера вечером президент Украины Владимир Зеленский.

Палата представителей Конгресса США вчера неожиданно быстро приняла законопроект, согласно которому Украина получит военной и экономической помощи на $61 млрд. Отметим, что такой исход борьбы в Конгрессе еще осенью прогнозировал в эксклюзивном интервью Delfi член Британской академии наук сэр Лоуренс Фридман.

RusDelfi
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