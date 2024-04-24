Удар для Путина и Трампа. Выделение помощи Украине подрывает позиции сторонников России в США

На днях Палата представителей Конгресса США после более чем полугода упорного сопротивления приняла новый пакет военной помощи Украине объемом $61 млрд. Пакет предусматривает поставки военной техники, производство новых вооружений и экономическую помощь Украине в виде безвозвратных кредитов. Кроме того, американские законодатели разрешили президенту США конфисковать замороженные в США российские активы и передавать их Украине на восстановление экономики. Американские аналитики считают, что эта помощь даст возможность Украине укрепить оборону и противостоять российским ракетным обстрелам. Принятие законопроекта обнажило раскол в республиканской партии и снизило влияние на нее кандидата в президенты Дональда Трампа, как и его шансы на избрание, пишет Лев Кадик.