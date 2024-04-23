В школах Латвии с нового учебного года откажутся от русского языка как второго иностранного

„Это хорошая новость! Наконец-то!“, - так прокомментировал проект Правила Кабинета министров премьер Эвика Силиня („Новое Единство“). По ее словам, наконец-то из школ постепенно уйдет русский язык, и дети будут изучать языки, на которых говорят в Европейском союзе.

Сейчас латвийские школьники изучают английский язык в качестве первого иностранного языка с самого начала обучения, а второй иностранный язык начинают изучать с конца начальной школы - с 4-го класса. Теоретически дети могут изучать французский, немецкий и другие языки в качестве второго иностранного, но на практике чаще всего преподается русский язык, поскольку в школах не хватает учителей других языков.

По данным Министерства образования и науки, русский язык преподается в качестве второго иностранного почти в половине латвийских школ. В некоторых учебных заведениях альтернативы русскому языку не предлагается.

Переходный период - русский язык окончательно будет постепенно, а не разом замещаться немецким, французским, испанским и так далее - обоснован тем, что необходимо подготовить преподавателей, которых сейчас не хватает.

Как будут отказываться от русского языка?

Утвержденные Правила Кабинета министров предусматривают, что с 2026/2027 учебного года школы должны будут постепенно предлагать ученикам в качестве второго иностранного языка на уровне основного образования один из официальных языков Европейского союза (ЕС) или стран-членов Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), либо иностранный язык, регулируемый межправительственными соглашениями об образовании. Русский язык не входит в число этих языков.

Те школьники, которые не хотят изучать русский язык в качестве иностранного, могут отказаться от его освоения уже в этом году. В этом случае они могут не сдавать по этому предмету, и будет выставлена средняя оценка за весь период.