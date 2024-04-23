ФОТО | Большой бизнес приходит в Нарву. Открылось новое представительство крупной эстонской компании

„Во-первых, это компания большая на уровне Европы, у нее было представительство в Нарве, но маленькое, теперь они расширились и появились дополнительные рабочие места, - прокомментировал Яан Тоотс во время открытия представительства. - Мы рады, что новые предприятия приходят в Нарву. И будем продолжать создавать возможности для этого и дальше“.

W.EG. Eesti входит в группу компаний, которая занимается бизнесом по продаже электротоваров в Эстонии с 2016 года. В 2021 году компания открыла в Нарве временное представительство площадью 200 метров. „Но мы понимали, что хотим развиваться здесь дальше, и мы ждали, когда нам построят новое удобное здание для нашего представительства“, - рассказал Сильвер Аиастэ, член правления W.EG. Eesti, менеджер по продажам, маркетингу и финансам.

По словам Аиэстэ, они уже давно присматривались к городу, потому что Нарва - это третий по количеству жителей город в Эстонии. „Здесь много электростанций, это позволит нам продавать больше товаров“, - отметил Сильвер. Он рассказал, что сейчас у них в новом представительстве будет работать три местных сотрудника, но в ближайшее время их станет пятеро, и потом они хотят еще увеличить состав работников. Компания, по словам Аиэстэ, уже делала в Нарве большие проекты, например, занималась уличным освещением.

„Открытие представительства показывает, что предприниматели, несмотря на тяжелую обстановку в мире и в Эстонии, в которой экономика идет на спад уже второй год, находят в себе потенциал инвестировать, - сказал RusDelfi на торжественной встрече депутат Алексей Евграфов. - И прекрасно, что в этот раз инвестиция пришла в Нарву. Нарва получает еще один пункт, который позволит поднять качество строительства здесь“.