МНЕНИЕ | Елена Пазилина: „Нарву надо беречь от скандалов: наши хоккеисты улучшили имидж города и показали всем пример командной работы“

В нарвском Ледовом холле на тех самых выходных было более 1500 человек, которых объединила вера в успех нарвской команды и желание ее поддержать.После победы в сети появилось трогательное видео со словами благодарности наших чемпионов своему тренеру Илье Ильину, который привел NARVA PSK к осуществлению заветной общей цели – стать чемпионами. Сам тренер в этом видео скромен и немногословен, но очень счастлив. Нарвский хоккей, я уверена, в надежных руках. Всей команде желаю новых ярких побед, такого же сплочения, веры в свои силы и, конечно же, достойного выступления в Континентальном кубке!

После того, как наши парни добились победы, я много думаю над тем, как важно нам всем вместе стремиться к позитивному имиджу Нарвы. Позитивный имидж города – это тот образ, который создается целенаправленно и ежедневно в течение длительного времени с одной целью – чтобы наш город был благополучным, привлекал инвесторов и туристов, а социальное самочувствие нарвитян повышалось.

Если мы сейчас, как и раньше, начнем говорить, что ответственность за формирование позитивного имиджа несут только городская управа, мэр и политики, то, наверное, в очередной раз будем искать, на кого переложить ответственность. Эта ответственность, с моей точки зрения, коллективная, и несем ее мы все здесь и сейчас.

Последнее время в Нарве достаточно частыми стали громкие скандалы. Они, конечно, меркнут на фоне радостных событий, но все же хотелось бы в связи с этим взять на себя смелость и сказать, что Нарву нужно от них беречь. Скандалы дестабилизируют наш местный внутренний микроклимат и отбрасывают Нарву на несколько шагов назад от достижения больших целей, которые у Нарвы все-таки еще есть. Именно поэтому сейчас как никогда важна деятельность тех людей, которые не разъединяют наше общество, а объединяют его и всесторонне улучшают имидж Нарвы.