МНЕНИЕ | Елена Пазилина: „Нарву надо беречь от скандалов: наши хоккеисты улучшили имидж города и показали всем пример командной работы“
Яркая и по-настоящему триумфальная победа нарвских хоккеистов в чемпионате Эстонии стала не просто большой общей радостью для нашего местного сообщества, она еще и существенно улучшила имидж Нарвы, пишет Елена Пазилина в издании „Нарвская газета“.
В нарвском Ледовом холле на тех самых выходных было более 1500 человек, которых объединила вера в успех нарвской команды и желание ее поддержать.После победы в сети появилось трогательное видео со словами благодарности наших чемпионов своему тренеру Илье Ильину, который привел NARVA PSK к осуществлению заветной общей цели – стать чемпионами. Сам тренер в этом видео скромен и немногословен, но очень счастлив. Нарвский хоккей, я уверена, в надежных руках. Всей команде желаю новых ярких побед, такого же сплочения, веры в свои силы и, конечно же, достойного выступления в Континентальном кубке!
После того, как наши парни добились победы, я много думаю над тем, как важно нам всем вместе стремиться к позитивному имиджу Нарвы. Позитивный имидж города – это тот образ, который создается целенаправленно и ежедневно в течение длительного времени с одной целью – чтобы наш город был благополучным, привлекал инвесторов и туристов, а социальное самочувствие нарвитян повышалось.
Если мы сейчас, как и раньше, начнем говорить, что ответственность за формирование позитивного имиджа несут только городская управа, мэр и политики, то, наверное, в очередной раз будем искать, на кого переложить ответственность. Эта ответственность, с моей точки зрения, коллективная, и несем ее мы все здесь и сейчас.
Последнее время в Нарве достаточно частыми стали громкие скандалы. Они, конечно, меркнут на фоне радостных событий, но все же хотелось бы в связи с этим взять на себя смелость и сказать, что Нарву нужно от них беречь. Скандалы дестабилизируют наш местный внутренний микроклимат и отбрасывают Нарву на несколько шагов назад от достижения больших целей, которые у Нарвы все-таки еще есть. Именно поэтому сейчас как никогда важна деятельность тех людей, которые не разъединяют наше общество, а объединяют его и всесторонне улучшают имидж Нарвы.
О необходимости искать новые идеи в развитии Нарвы активно заговорили несколько лет назад, когда у города появилось желание и амбиции получить титул „Культурная столица Европы 2024“. Эта идея была не просто новой и свежей, она была по-настоящему смелой, поэтому достаточно быстро объединила вокруг себя большое количество горожан.
И даже после того, как по итогам конкурса столицей Европы 2024 был выбран Тарту, многие общественные деятели нашего города и вне его сходились во мнении, что отказываться от стремления к титулу „Культурная столица 2037“ не стоит.
Смелость – именно то качество, которое характеризует многочисленных идейных нарвитян, из года в год справляющихся с трудностями различных кризисов. Именно они берутся реализовывать самые амбициозные проекты и воплощают в жизнь невероятные идеи, вдохновляющие наше местное сообщество.Если начать перечислять тех, чья деятельность или чьи яркие проекты за последние годы находят отклик в сердцах горожан, то текст этой публикации увеличится в разы.
Хочу верить, что энтузиазма и сил у патриотов нашего города хватит еще на долгое время. Будет ли Нарва стремиться получить титул Культурной столицы Европы 2037, покажет время. А сегодня у нас есть чему поучиться у нарвских хоккеистов. Семь лет сплоченной каждодневной работы, сила духа, взаимная поддержка и четкое понимание своей большой цели привели их к успеху, от которого выиграли все.
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