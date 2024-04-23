МНЕНИЕ | Йоко Алендер: пора покончить с зависимостью от энергии из третьих стран!

Результаты недавнего отчета Европейской климатической сети (CAN Europe) подтверждают, что защита людей и природы от последствий изменения климата поможет избежать серьезного экологического и социально-экономического ущерба, а также принесет экономическую выгоду. Проще говоря, снижение потепления климата на 1,5 градуса принесет прямую выгоду ЕС в размере более 1,5 триллиона евро к 2030 году. Эстония же сможет сэкономить 1,5 миллиарда евро, или 4,2% ВВП . При этом если мы будем не способны остановить изменение климата , то затраты будут расти и расти.

В энергетическом секторе Эстония имеет самые большие выбросы и воздействие на климат. Это очень серьёзно, и этим надо заниматься. Возникает вопрос: энергетика – это вообще дело политиков? Уверена, объяснять нам специфику энергетического сектора должны эксперты, однако именно политики должны определить, каковы наши амбиции. Я надеюсь, что все политические партии хотят для Эстонии светлого будущего, процветания и в то же самое время чистой и здоровой природы.