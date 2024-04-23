Мнение
23.04.2024, 16:20

МНЕНИЕ | Йоко Алендер: пора покончить с зависимостью от энергии из третьих стран!

 
Йоко Алендер
Партия Реформ
Йоко Алендер
Йоко Алендер
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Возобновляемая энергия - настоящее, ископаемое топливо - прошлое. Недавно стало известно о новом крупном проекте солнечной ветряной электростанции на западе Эстонии: конкретный пример того, как местные жители выиграют от возобновляемой энергии. Фермер получит доход от аренды малоценных сельскохозяйственных угодий, на местах появится супердешевое электричество по 5 центов, бонус - создание новых рабочих мест.

Результаты недавнего отчета Европейской климатической сети (CAN Europe) подтверждают, что защита людей и природы от последствий изменения климата поможет избежать серьезного экологического и социально-экономического ущерба, а также принесет экономическую выгоду. Проще говоря, снижение потепления климата на 1,5 градуса принесет прямую выгоду ЕС в размере более 1,5 триллиона евро к 2030 году. Эстония же сможет сэкономить 1,5 миллиарда евро, или 4,2% ВВП. При этом если мы будем не способны остановить изменение климата, то затраты будут расти и расти.

В энергетическом секторе Эстония имеет самые большие выбросы и воздействие на климат. Это очень серьёзно, и этим надо заниматься. Возникает вопрос: энергетика – это вообще дело политиков? Уверена, объяснять нам специфику энергетического сектора должны эксперты, однако именно политики должны определить, каковы наши амбиции. Я надеюсь, что все политические партии хотят для Эстонии светлого будущего, процветания и в то же самое время чистой и здоровой природы.

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