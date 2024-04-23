23.04.2024, 14:40
МНЕНИЕ | Ковальченко: жернова репрессий в России мелют быстрее, Путин ловит „террористов“ и „экстремистов“
Антивоенные лозунги и ценники - угроза безопасности РФ?
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Борьба с терроризмом – это фетиш Владимира Путина еще со времен взрывов домов в Москве и чеченских войн. С тех пор прошло больше 20 лет, но, начав большую войну против Украины в феврале 2022 года, президент РФ в своем мире продолжает отчаянную борьбу с террористами и экстремистами. Их полки ширятся, как ряды „врагов народа“ в сталинские времена.
Придумав один раз себе удобного врага, российская власть продолжает борьбу с ним даже тогда, когда ей противостоит армия другого государства, и в итоге получается, что во враги записаны все, кто не согласен с политикой Кремля.