МНЕНИЕ | Ковальченко: жернова репрессий в России мелют быстрее, Путин ловит „террористов“ и „экстремистов“

Борьба с терроризмом – это фетиш Владимира Путина еще со времен взрывов домов в Москве и чеченских войн. С тех пор прошло больше 20 лет, но, начав большую войну против Украины в феврале 2022 года, президент РФ в своем мире продолжает отчаянную борьбу с террористами и экстремистами. Их полки ширятся, как ряды „врагов народа“ в сталинские времена.