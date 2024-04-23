Мэр Нарвы Яан Тоотс встретился с горожанами и ответил на их вопросы

Во встрече также участвовали два нарвских вице-мэра: Олег Карпиков и Мессурме Писарева. В зрительном зале было пустовато, но организаторов это не смутило. „Можно было взять и меньшее помещение, но хотелось, чтобы у всех пришедших на мероприятие были удобные кресла и хороший обзор“, – сказала руководитель по коммуникациям горуправы Наталья Вовденко.

Общение продлилось два часа, обе стороны диалога были активными и подчеркнуто вежливыми. Общее впечатление не испортила и пара-тройка ситуаций, когда завладевшие микрофоном участники встречи попробовали решать сугубо личные дела или задавали вопрос, который не предполагал ответа.

Часть вопросов, как и объявлялось заранее, поступила мэру по электронной почте. Часть задавалась прямо из зала.

Спектр охваченных тем – традиционно нарвский. Это плохие дороги и тротуары, нехватка рабочих мест, странная обрезка деревьев, нарвские „заброшки“, молчание чиновников на запросы обращающихся к ним за помощью горожан. Появились и новые „информационные воронки“: жителям Нарвы наконец хотелось узнать прямо от первых лиц, не придется ли нарвским детям учиться у педагогов со знанием эстонского, но без знания своего предмета? Предпринимаются ли какие-то меры для обуздания теплового тарифа? Будут ли строиться и когда новые дома попечения в нашем стареющем городе?

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