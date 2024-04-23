ФОТО и ВИДЕООБЗОР | „Калев/Крамо“ одержал разгромную победу в четвертьфинальной серии чемпионата Эстонии по баскетболу

Маленький „Калев/Снабб“ уверенно начал игру, захватив преимущество в первой четверти. После этого хозяева площадки перешли к игре, увеличив преимущество до двузначных цифр к перерыву (22:0). Во второй четверти „Калеву/Снаббу“ удалось сократить разрыв в лучшем случае до семи очков, но „Крамо“ ушел на перерыв выигрывая со счетом 41:23.