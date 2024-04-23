Мнение
23.04.2024, 17:59

МНЕНИЕ | Сайковский: Господи, вразуми министра МВД!

 (2)
Убереги, Господи, землю Марьямаа от религиозных проблем!
Валерий Сайковский
публицист, политический обозреватель
Министр МВД Лаури Ляэнеметс и игуменья Филарета
Министр МВД Лаури Ляэнеметс и игуменья Филарета
ФОТО: Siseministeerium

Автор не собирается скрывать принадлежность к Римско-католической церкви, но представляемое мнение скорее попытка обсудить возможные последствия для Эстонии в случае необдуманных действий главы МВД Эстонии в части „наказания“ им местной православной церкви

Новая Европа в нынешнем виде зародилась в ходе Великой Французской революции. Английская революция все-таки была половинчатой и гораздо меньше повлияла на остальной мир. Одним из важных итогов стало провозглашение и практическая реализация во Франции принципа отделения церкви от государства. За ним стоит автономность церкви в своей внутренней жизни при соблюдении законов государства. Это означает невмешательство государства в выбор гражданами религии, церквями иерархов, невозможности для светской власти требовать изменений в деятельности конкретных приходов. В свою очередь церкви не должны вмешиваться в функции государства.

В те периоды, когда этот принцип не выполнялся, начинались смутные времена с элементами гражданской войны. Вспомним XVI-XVII века во Франции, когда десятки тысяч человек погибли в религиозно-гражданском противостоянии. А ведь после решения этих проблем Франция вступила в полосу наивысшего могущества и лидерства в Европе.

Оставить комментарий Читать комментарии (2)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии