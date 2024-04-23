МНЕНИЕ | Сайковский: Господи, вразуми министра МВД!

Новая Европа в нынешнем виде зародилась в ходе Великой Французской революции. Английская революция все-таки была половинчатой и гораздо меньше повлияла на остальной мир. Одним из важных итогов стало провозглашение и практическая реализация во Франции принципа отделения церкви от государства. За ним стоит автономность церкви в своей внутренней жизни при соблюдении законов государства. Это означает невмешательство государства в выбор гражданами религии, церквями иерархов, невозможности для светской власти требовать изменений в деятельности конкретных приходов. В свою очередь церкви не должны вмешиваться в функции государства.