Началась регистрация на VIII Народный забег в парке Паэ
В четверг, 23 мая, в ласнамяэском парке Паэ состоится традиционный народный забег. Участие в мероприятии для всех бесплатное. Необходима предварительная регистрация.
В 17 часов будет дан старт для людей в инвалидных креслах на 300-метровую дистанцию. Детский забег дистанцией 300 метров для участников возрастом до 7 лет стартует в 17.30. В этом году подростки в возрасте от 8 до 14 лет смогут пробежать более короткую дистанцию в 1,7 км. Старт на основной дистанции протяженностью 5,1 км будет дан в 18.30. Трасса проходит вдоль парка Паэ, всего нужно будет преодолеть три круга длиной в 1,7 км. Участие в основном забеге смогут принять все любители бега от 15 лет и старше.
Стартовый городок расположится за зданием управы Ласнамяэ (ул. Палласти, 54), автомобилисты смогут оставить машину на парковке музея Kumu на улице Валге. Организаторы просят запастись терпением, учитывать возможные очереди и заблаговременно прийти на место.
Участие в народном забеге бесплатное. Поскольку количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация ТУТ. Для получения предварительной информации можно позвонить по телефону 505 7187.
Народный забег в парке Паэ поддерживают Kuulsaal OÜ, Kadarbiku Köögivili OÜ, Таллиннская телебашня, DODO PIZZA / VIP Shop OÜ, Premia Tallinna Külmhoone AS и Foodie Restoran OÜ.
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