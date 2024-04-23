Началась регистрация на VIII Народный забег в парке Паэ

В 17 часов будет дан старт для людей в инвалидных креслах на 300-метровую дистанцию. Детский забег дистанцией 300 метров для участников возрастом до 7 лет стартует в 17.30. В этом году подростки в возрасте от 8 до 14 лет смогут пробежать более короткую дистанцию в 1,7 км. Старт на основной дистанции протяженностью 5,1 км будет дан в 18.30. Трасса проходит вдоль парка Паэ, всего нужно будет преодолеть три круга длиной в 1,7 км. Участие в основном забеге смогут принять все любители бега от 15 лет и старше.