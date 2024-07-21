21.07.2024, 17:11
„Нельзя сказать, что какая-то из юных барышень выглядела особенно чистой“. Захватывающие приключения английской леди в „дикой“ Эстонии
ФОТО: Wikipedia
185 лет назад во время путешествия в Эстонию первыми впечатлениями Элизабет Ригби в ту мрачную зиму стали волки и безлюдье. Ригби — первая писательница, рассказавшая в своих трудах об Эстонии. Исторический экскурс от Eesti Ekspress.
Десять лет назад одна из самых признанных британских актрис современности Эмма Томпсон сыграла деятельную англичанку Элизабет Истлейк в фильме „Эффи“. Леди Истлейк, урожденная Элизабет Ригби (1809-1893) — английская художница, писательница и критик, которая вместе с тем прославилась в Англии благодаря своей книге об Эстонии.
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