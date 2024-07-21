Эстонский Экспресс
21.07.2024, 17:11

„Нельзя сказать, что какая-то из юных барышень выглядела особенно чистой“. Захватывающие приключения английской леди в „дикой“ Эстонии

 
РИСУНКИ И ПИСЬМА ИЗ ЭСТОНИИ: Элизабет Ригби провела в Эстонии несколько лет. Фото 1847 года.
РИСУНКИ И ПИСЬМА ИЗ ЭСТОНИИ: Элизабет Ригби провела в Эстонии несколько лет. Фото 1847 года.
ФОТО: Wikipedia

185 лет назад во время путешествия в Эстонию первыми впечатлениями Элизабет Ригби в ту мрачную зиму стали волки и безлюдье. Ригби первая писательница, рассказавшая в своих трудах об Эстонии. Исторический экскурс от Eesti Ekspress.

Десять лет назад одна из самых признанных британских актрис современности Эмма Томпсон сыграла деятельную англичанку Элизабет Истлейк в фильме „Эффи“. Леди Истлейк, урожденная Элизабет Ригби (1809-1893) — английская художница, писательница и критик, которая вместе с тем прославилась в Англии благодаря своей книге об Эстонии.

Из всех иностранцев, посетивших Эстонию в первой половине XIX века, Ригби, несомненно, была самой известной. Ее книгу о приключениях и пережитых впечатлениях „Жизнь у берега Балтийского моря“ (1841) очень хорошо читали, а дополненное издание через несколько лет было переведено на немецкий язык.

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