Планы на будущее: вместимость „А. Ле Кок Арены“ увеличится до 30 000, а во время крупных концертов - до более 40 000 мест

Увеличение вместимости стадиона вдвое позволило бы Эстонии претендовать, например, на проведение матчей финальной части чемпионата Европы. Это можно сделать совместно с некоторыми скандинавскими странами или в ситуации, когда финальный турнир будет проводиться по всей Европе, как это было в 2021 году. Это также может дать Эстонии дополнительную площадку для проведения больших концерт ов. В идеале стадион должен быть с закрывающейся крышей.

„Таллинн попросил Эстонский футбольный союз рассказать о своем видении развития этой территории. Они хотели узнать, каким может быть наше видение. Со стороны города они хотят знать, какая может быть максимальная вместимость. Это, конечно, не вопрос двух-трех лет. Речь идет о составлении плана на 10-15 лет вперед, — говорит директор по развитию Эстонского футбольного союза (ЭФС) Михкель Уйболехт. — На данный момент нет ни конкретных сроков, ни модели финансирования. Это документ о видении“.