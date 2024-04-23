Планы на будущее: вместимость „А. Ле Кок Арены“ увеличится до 30 000, а во время крупных концертов - до более 40 000 мест
На сайте Таллиннского департамента городского планирования можно ознакомиться с проектом стадиона Лиллекюла („А. Ле Кок Арена“). В нем, в частности, показано, что вместимость главной арены в идеале можно увеличить примерно до 30 000 мест. Кроме того, здесь должно быть больше парковочных мест и много чего нового.
Увеличение вместимости стадиона вдвое позволило бы Эстонии претендовать, например, на проведение матчей финальной части чемпионата Европы. Это можно сделать совместно с некоторыми скандинавскими странами или в ситуации, когда финальный турнир будет проводиться по всей Европе, как это было в 2021 году. Это также может дать Эстонии дополнительную площадку для проведения больших концертов. В идеале стадион должен быть с закрывающейся крышей.