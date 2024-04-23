Футбол
23.04.2024, 12:55

Планы на будущее: вместимость „А. Ле Кок Арены“ увеличится до 30 000, а во время крупных концертов - до более 40 000 мест

 
Можно будет подать заявку на проведение матчей чемпионата Европы
Футбольный комплекс Лиллекюла в будущем может выглядеть так.
Футбольный комплекс Лиллекюла в будущем может выглядеть так.
ФОТО: Arhitekt 11

На сайте Таллиннского департамента городского планирования можно ознакомиться с проектом стадиона Лиллекюла („А. Ле Кок Арена“). В нем, в частности, показано, что вместимость главной арены в идеале можно увеличить примерно до 30 000 мест. Кроме того, здесь должно быть больше парковочных мест и много чего нового.

Увеличение вместимости стадиона вдвое позволило бы Эстонии претендовать, например, на проведение матчей финальной части чемпионата Европы. Это можно сделать совместно с некоторыми скандинавскими странами или в ситуации, когда финальный турнир будет проводиться по всей Европе, как это было в 2021 году. Это также может дать Эстонии дополнительную площадку для проведения больших концертов. В идеале стадион должен быть с закрывающейся крышей.

„Таллинн попросил Эстонский футбольный союз рассказать о своем видении развития этой территории. Они хотели узнать, каким может быть наше видение. Со стороны города они хотят знать, какая может быть максимальная вместимость. Это, конечно, не вопрос двух-трех лет. Речь идет о составлении плана на 10-15 лет вперед, — говорит директор по развитию Эстонского футбольного союза (ЭФС) Михкель Уйболехт. — На данный момент нет ни конкретных сроков, ни модели финансирования. Это документ о видении“.

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