ВИДЕО | На ралли в Шри-Ланке погибли семь человек, в том числе 8-летний ребенок
Семь человек погибли, еще 18 получили травмы в результате аварии во время гонки Fox Hill Super Cross в городе Дияталава на Шри-Ланке.
BBC сообщает, что среди погибших восьмилетний ребенок и четыре представителя организаторов мероприятия. Несколько пострадавших находятся в критическом состоянии.
Инцидент произошел после того, как одна из машин перевернулась на крышу и заблокировала поворот. Большинству участников удалось проехать без проблем, но один из автомобилей не справился с управлением и врезался в толпу зрителей.
Видео:
Местная полиция начала расследование и арестовала двух водителей, но никакой информации об их состоянии здоровья не поступало. Также неизвестно, будут ли им предъявлены официальные обвинения.
Союз автоспорта Шри-Ланки организует эти соревнования с 1993 года, но из-за пандемии и экономического кризиса на острове был пятилетний перерыв. В результате трагическое мероприятие было бесплатным и на соревнования пришло около 100 000 зрителей.
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