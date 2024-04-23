23.04.2024, 10:10
ВИДЕО | Два военных вертолёта столкнулись в Малайзии. Погибли 10 человек(1)
На борту вертолетов находились 10 человек — все они погибли, заявили представители ВМС Малайзии. Начато расследование произошедшего, причины крушения пока не называются.
Вертолеты, как уточняется, проводили репетицию перед парадом в честь 75-летия военно-морских сил Малайзии, который пройдет 27 апреля.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.