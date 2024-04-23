За рубежом
23.04.2024, 10:10

ВИДЕО | Два военных вертолёта столкнулись в Малайзии. Погибли 10 человек

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В Малайзии два военных вертолета потерпели крушение во время подготовки к параду. Вертолеты, приписанные к базе ВМС в Лумуте на западе страны, утром 23 апреля столкнулись в воздухе, передает Meduza со ссылкой на Reuters.

На борту вертолетов находились 10 человек — все они погибли, заявили представители ВМС Малайзии. Начато расследование произошедшего, причины крушения пока не называются.

Вертолеты, как уточняется, проводили репетицию перед парадом в честь 75-летия военно-морских сил Малайзии, который пройдет 27 апреля.

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