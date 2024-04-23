В Одессе семь человек пострадали в результате атаки российского беспилотника

„В результате нападения противника были повреждены дома горожан, возникли пожары в жилом массиве Одессы. Оперативные службы работают над устранением последствий. На данный момент известно о семи пострадавших“, - сообщили в южных силах обороны.

Мэр Одессы Геннадий Труханов добавил, что повреждены как минимум 14 квартир.

„Уже известно о семи пострадавших. Первоначально без жертв. Администрация Пересыпского района организует на месте оперативный штаб для расселения пострадавших одесситов и оказания им помощи. По уточненным данным, спасены 34 человека, трое из них - дети“, - говорится в сообщении.

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