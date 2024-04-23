ВИДЕО | Драки и три удаления: „Интер“ стал чемпионом Италии в 20-й раз в истории

Уже на 18-й минуте Франческо Ачерби вывел „Интер“ вперед. На 49-й минуте нападающий Маркус Тюрам удвоил преимущество „Интера“. На 80-й минуте Фикайо Томори сократил отставание в счёте до минимума, но на большее „Милана“ не хватило.

В концовке встречи игроки в основном дрались друг с другом, а не играли в футбол, и красные карточки получили Тео Эрнандес, Дензел Думфрис и Давиде Калабрия.

„Интер“ сумел досрочно обеспечить себе чемпионство в Серии А. Отрыв между двумя миланскими клубами составил 17 очков, которые уже невозможно отыграть за 5 туров до окончания чемпионата.

„Интер“ ранее становился чемпионом Италии в 1910, 1920, 1930, 1938, 1940, 1953, 1954, 1963, 1965, 1966, 1971, 1980, 1989, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 и 2021 годах. Таким образом, теперь миланский клуб сможет нанести на форму вторую звезду.

Больше побед в итальянском чемпионе только у „Ювентуса“ – 36, „Милан“ с 19 скудетто занимает третью строчку в списке чемпионов.

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