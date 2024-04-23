Май Нарва борется за медали чемпионата Европы по шахматам

После первых четырех раундов Ульвия Фаталиева (Азербайджан) и Марта Гарсиа Мартин (Испания) имеют по четыре очка. Кроме Май Нарвы, еще десять шахматисток имеют по 3,5 очка. На данный момент эстонская шахматистка занимает пятое место.

В первом туре Нарва обыграла Лиле Коридзе (Грузия), во втором - Залу Урх (Словения), а в третьем - Надю Тончеву (Болгария). В четвертом туре она сыграла вничью с Клаудией Кулён из Польши.

В пятом туре во вторник Нарва встретится с Мариной Брунелло из Италии, у которой, как и у нее, 3,5 очка. Всего в турнире десять раундов.

Еще одна эстонская шахматистка Маргарет Олде набрала два очка в четырех раундах и занимает 104-е место.

Призовой фонд турнира составляет 60 000 евро, из которых 10 000 евро получит победительница турнира. Десять лучших шахматисток по итогам ЧЕ получат право выступать на чемпионате мира. Всего в соревновании выступают 182 шахматистки, в том числе восемь международных гроссмейстеров и 24 женских гроссмейстера.

Чемпионат Европы завершится 29 апреля.

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