ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (789-й день) | В Харькове в результате российского удара разломилась и частично обрушилась телебашня
Подводим итоги еще одного дня войны в Украине.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
• За сутки произошло 85 боевых столкновений. Российские войска нанесли четыре ракетных и 45 авиаударов, а также совершили 71 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил.
• На лиманском направлении российские войска 17 раз атаковали позиции ВСУ в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области.
• На бахмутском направлении ВСУ отбили 14 атак в районах Белогоровки Луганской области, а также Верхнекаменского, Выемки и Богдановки Донецкой области.
• На авдеевском направлении украинские силы отбили 16 атак в районах Очеретино, Бердычей, Уманского, Яснобродовки, Нетайлово и Первомайского Донецкой области.
• На новопавловском направлении ВСУ продолжают удерживать позиции в районах Георгиевки, Новомихайловки, Водяного и Урожайного Донецкой области, где российские силы 23 раза пытались прорвать оборону.
• На ореховском направлении российские войска четыре раза атаковали позиции ВСУ в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.
• На херсонском направлении российские войска предприняли четыре безуспешные атаки на позиции ВСУ на левом берегу Днепра.
• Украинская авиация нанесла удары по девяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских войск. Силы ПВО уничтожили две управляемые авиационные ракеты Х-59, а подразделения ракетных войск нанесли поражение одному району сосредоточения личного состава и одному пункту управления беспилотниками российских войск.
В ночь на 22 апреля Воздушные силы ВСУ сбили пять ударных и один разведывательный беспилотник, сообщил командующий Николай Олещук. Российские войска, по его словам, запустили по территории Украины семь ударных беспилотников типа „Шахед-131/136“ и три зенитные управляемые ракеты С-300/С-400. Все дроны были сбиты над Одесской областью.
В 14-й пакет санкций Евросоюза хотят включить запрет на поставки российского сжиженного природного газа. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем перед встречей глав МИД стран Евросоюза.
„Принятие 14-го пакета санкций [против России] — это одна из самых важных вещей. Мы намерены включить [в него] как запрет на импорт сжиженного природного газа, так и меры по сдерживанию российского теневого флота“, — сказал Биллстрем.
Польша готова разместить на своей территории ядерное оружие в рамках программы НАТО Nuclear sharing, заявил президент страны Анджей Дуда в интервью изданию Fakt.
„Если наши союзники решат разместить ядерное оружие в рамках совместного использования также и на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы к этому готовы. Мы являемся союзником в Североатлантическом альянсе, и у нас тоже есть обязательства в этом плане, а это значит, что мы просто реализуем общую политику“, — сказал Дуда.
По его словам, такая готовность, в частности, объясняется тем, что Россия все больше милитаризирует Калининградский округ, а недавно перебазировала свое ядерное оружие в Беларусь.
Брифинг Минобороны РФ
• В районе Белогоровки Луганской области, а также Спорного, Миньковки, Клещеевки, Часова Яра, Андреевки и Острого Донецкой области российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.
• В районе Богдановки и Победы Донецкой области российские силы отразили три атаки ВСУ.
• В районе Тернов Донецкой области российские войска заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ.
• В районе Григоровки Донецкой области российская армия отбила четыре контратаки ВСУ.
• В районе Первомайского, Семеновки, Нетайлово и Бердычей Донецкой области российские войска улучшили тактическое положение и отразили девять контратак ВСУ.
• В районе Старомайорского, Угледара, Урожайного Донецкой области и Червоного Запорожской области российские подразделения заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ.
• В районе Работино, Новоандреевки и Степового Запорожской области российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.
• Российские ракетные войска и артиллерия поразили позиционный район ПВО, пункт хранения безэкипажных катеров, а также живую силу и военную технику ВСУ в 142-х районах.
• Средства ПВО за сутки сбили 240 украинских беспилотников.
Пресс-секретаря Meta Энди Стоуна заочно осудили по обвинению в „оправдании терроризма“. Стоуна приговорили к шести годам колонии общего режима, сообщает „Медиазона“.
Обвинение просило для Стоуна семь лет колонии строгого режима. Дело против Стоуна „и других сотрудников“ Meta было возбуждено весной 2022 года. Основанием для этого послужило решение компании не блокировать в своих соцсетях призывы к насилию в отношении российских военных.
Российские войска в 16.30 нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове, сообщает глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. В результате удара главная городская телевизионная башня разломилась на две части, и верхняя часть упала на землю. Российское государственное агентство РИА Новости утверждает, что на телебашне в Харькове, которую сегодня уничтожили войска РФ, была установлена антенна связи украинской ПВО.
Харьковская телебашня была самым высоким сооружением в городе. Ее высота составляла 240,7 метра. Удар по телевышке в Харькове был нанесен российской ракетой Х-59, сообщает прокуратура Харьковской области.
Вечерняя сводка Генштаба ВСУ
• В течение суток зафиксированы 62 боевых столкновения. В общей сложности российские войска нанесли четыре ракетных и 58 авиационных ударов, совершили 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
• На купянском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.
• На лиманском направлении Силы обороны отразили 14 атак в районах Новоегоровки, Серебрянского лесничества в Луганской области и населенных пунктов Терны и Торское Донецкой области.
• На бахмутском направлении ВСУ отразили 12 атак в районах населенных пунктов Золотаровка, Спорное, Выемка, Часов Яр, Ивановское, Клещеевка, Андреевка Донецкой области, где противник пытался улучшить тактическое положение.
• На авдеевском направлении украинские защитники отразили 10 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Семеновка, Уманское, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области, где противник при поддержке авиации пытался вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых рубежей.
• На новопавловском направлении ВСУ продолжают сдерживать войска РФ в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где противник 12 раз пытался прорвать украинскую оборону.
• На ореховском направлении войска РФ при поддержке авиации один раз атаковали позиции ВСУ в районе Старомайорского Донецкой области.
• На херсонском направлении противник не отказывается от намерения вытеснить подразделения ВСУ с плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток российские военные совершили четыре безуспешные атаки на позиции ВСУ в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.
• В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по двум зенитно-ракетным комплексам и 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск нанесли поражение по одному пункту управления, двум средствам ПВО и одному району сосредоточения личного состава противника.
Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. По словам Зеленского, Байден пообещал немедленно подписать одобренный Палатой представителей законопроект о продолжении финансирования Украины, как только его утвердит Сенат.
„Мы обсудили первый пакет оборонной помощи после принятия закона. Имею заверения президента США, что он будет быстрым, мощным и усилит наши противовоздушные, дальнобойные и артиллерийские возможности“, — заявил украинский лидер.
В сообщении Белого дома говорится, что США быстро предоставят значительные новые пакеты военной помощи после вступления закона в силу.
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