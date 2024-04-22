ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (789-й день) | В Харькове в результате российского удара разломилась и частично обрушилась телебашня

В 14-й пакет санкций Евросоюза хотят включить запрет на поставки российского сжиженного природного газа . Об этом заявил глава министерства иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем перед встречей глав МИД стран Евросоюза.

В ночь на 22 апреля Воздушные силы ВСУ сбили пять ударных и один разведывательный беспилотник , сообщил командующий Николай Олещук. Российские войска, по его словам, запустили по территории Украины семь ударных беспилотников типа „Шахед-131/136“ и три зенитные управляемые ракеты С-300/С-400. Все дроны были сбиты над Одесской областью.

• Украинская авиация нанесла удары по девяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских войск. Силы ПВО уничтожили две управляемые авиационные ракеты Х-59, а подразделения ракетных войск нанесли поражение одному району сосредоточения личного состава и одному пункту управления беспилотниками российских войск.

• На херсонском направлении российские войска предприняли четыре безуспешные атаки на позиции ВСУ на левом берегу Днепра.

• На ореховском направлении российские войска четыре раза атаковали позиции ВСУ в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.

• На новопавловском направлении ВСУ продолжают удерживать позиции в районах Георгиевки, Новомихайловки, Водяного и Урожайного Донецкой области, где российские силы 23 раза пытались прорвать оборону.

• На авдеевском направлении украинские силы отбили 16 атак в районах Очеретино, Бердычей, Уманского, Яснобродовки, Нетайлово и Первомайского Донецкой области.

• На бахмутском направлении ВСУ отбили 14 атак в районах Белогоровки Луганской области, а также Верхнекаменского, Выемки и Богдановки Донецкой области.

• На лиманском направлении российские войска 17 раз атаковали позиции ВСУ в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области.

• За сутки произошло 85 боевых столкновений. Российские войска нанесли четыре ракетных и 45 авиаударов, а также совершили 71 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил.

„Принятие 14-го пакета санкций [против России] — это одна из самых важных вещей. Мы намерены включить [в него] как запрет на импорт сжиженного природного газа, так и меры по сдерживанию российского теневого флота“, — сказал Биллстрем.

Польша готова разместить на своей территории ядерное оружие в рамках программы НАТО Nuclear sharing, заявил президент страны Анджей Дуда в интервью изданию Fakt.

„Если наши союзники решат разместить ядерное оружие в рамках совместного использования также и на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы к этому готовы. Мы являемся союзником в Североатлантическом альянсе, и у нас тоже есть обязательства в этом плане, а это значит, что мы просто реализуем общую политику“, — сказал Дуда.

По его словам, такая готовность, в частности, объясняется тем, что Россия все больше милитаризирует Калининградский округ, а недавно перебазировала свое ядерное оружие в Беларусь.

Брифинг Минобороны РФ

• В районе Белогоровки Луганской области, а также Спорного, Миньковки, Клещеевки, Часова Яра, Андреевки и Острого Донецкой области российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.

• В районе Богдановки и Победы Донецкой области российские силы отразили три атаки ВСУ.

• В районе Тернов Донецкой области российские войска заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ.

• В районе Григоровки Донецкой области российская армия отбила четыре контратаки ВСУ.

• В районе Первомайского, Семеновки, Нетайлово и Бердычей Донецкой области российские войска улучшили тактическое положение и отразили девять контратак ВСУ.

• В районе Старомайорского, Угледара, Урожайного Донецкой области и Червоного Запорожской области российские подразделения заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение ВСУ.

• В районе Работино, Новоандреевки и Степового Запорожской области российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.