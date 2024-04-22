Суд в РФ приговорил к шести годам колонии пресс-секретаря Meta Энди Стоуна. Его заочно судили за „оправдание терроризма“

Стоуна заочно судят по статье о публичном оправдании терроризма в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Семь лет — максимально возможное наказание в рамках этой статьи.

Суд приговорил Стоуна к шести годам лишения свободы. Также ему на четыре года запретили администрировать сайты.

Дело против Стоуна «и других сотрудников» Meta было возбуждено весной 2022 года. Основанием для этого послужило решение компании не блокировать в своих соцсетях призывы к насилию в отношении российских военных.

В феврале 2023 года Стоун был объявлен в международный розыск. Годом позже Росфинмониторинг внес его в реестр террористов и экстремистов.

Meta вскоре после этого была признана «экстремистской организацией», принадлежащие ей Facebook и Instagram были заблокированы в России. При этом блокировать мессенджер WhatsApp, которым тоже владеет Meta, власти РФ не стали.

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