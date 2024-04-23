„Яички – самый незащищенный орган бойца!“ Почему скандал со спермой вызвал столько разногласий в Украине?

В конце января в социальных сетях разразились яростные споры после публикации в Facebook поста адвоката Елены Бабич. Адвокат написала, что недавно консультировала вдову солдата, муж которой перед отправкой на фронт заморозил сперму. Мужчина также оформил доверенность, на основании которой его жена может использовать репродуктивные клетки мужа. Через несколько месяцев мужчина умер, а женщина обнаружила, что не может использовать его клетки, рассказала Бабич. По мнению адвокат, всему виной закон, принятый Верховной Радой в ноябре, который лишает жен погибших солдат возможности забеременеть с помощью замороженной спермы мужа. Закон должен был вступить в силу 23 марта, после чего все украинские клиники должны были уничтожить замороженную сперму погибших бойцов.