Волейболистка молодёжной сборной России покончила с собой в возрасте 21 года

21 апреля Арина переписывалась со своим парнем. Он заметил, что девушка как будто прощается с ним, запереживал, вызвал к ней скорую и сам поехал к общежитию МЭИ в Москве, где жила Михайлина. Врачи осмотрели Арину, решили, что помощь спортсменке не требуется и уехали. После девушка поднялась на 16-й этаж и уже через час её тело нашли под окнами общежития.

Спортсменка была еще жива, но из-за серьезных травм скончалась в больнице. Причины случившегося пока неизвестны. Ранее девушка переехала от парня в общежитие.

Михайлина играла за команду „Заречье-Одинцово“, была кандидатом в мастера спорта и победителем первенства России 2018 года в своей возрастной категории. Она успела получить несколько наград на студенческих турнирах и выступала за молодежную сборную России. Предсмертной записки Арина не оставила.

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