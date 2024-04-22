Чем опасен грейпфрутовый сок и что следует учитывать при употреблении пищевых добавок?

Пищевые добавки употребляют в качестве кратковременного дополнения к обычному рациону питания, если существует необходимость обеспечить организм определенными питательными или другими веществами. По словам терапевта и клинического фармаколога Ляэне-Таллиннской центральной больницы доктора Рауля Какассаара, важно не переусердствовать с употреблением пищевых добавок, поскольку они не только не могут полностью заменить здоровый образ жизни, но могут привести к неожиданным последствиям.

"Важно помнить, что одновременный прием пищевых добавок и лекарств может иметь неожиданные последствия. Например, зверобой значительно снижает действие многих лекарств – зачастую на несколько десятков процентов, а в некоторых случаях даже в разы!“ - поясняет доктор0

Говоря о взаимодействии лекарств и пищевых добавок, следует быть также осторожными при употреблении грейпфрутового сока. В нем содержатся фуранокумарины, которые (в отличие от зверобоя) предотвращают расщепление в организме многих лекарств. Это означает, что действие лекарственных средств при употреблении грейпфрутового сока только усиливается. "Эти вещества в соке могут оказать влияние на действие многих лекарств от артериального давления, препаратов, снижающих уровень холестерина, а также лекарств, используемые в психиатрии. В данном случае речь опять же идет не о нескольких процентах, а о многократном увеличении эффекта". Это значительно увеличивает риск побочных эффектов!“ - предупреждает доктор.

При обращении к врачу пациентам, принимающим сразу несколько препаратов, настоятельно рекомендуется иметь при себе схему приема всех назначенных им лекарств. Важно, чтобы в этой схеме были отражены и все используемые пищевые добавки, поскольку они могут существенно влиять на действие препаратов. От этого зависит правильность разработанных методов лечения и их действенность на организм.