Анджей Дуда: Польша готова разместить на своей территории ядерное оружие

"Если наши союзники решат разместить ядерное оружие на нашей территории в рамках совместной ядерной миссии с целью укрепить восточный фланг НАТО, то мы к этому готовы", — сказал Дуда.

Президент Польши пояснил, что в последнее время Россия активно милитаризует регион. В качестве примеров он привел размещение ядерного оружия в Беларуси и последовательное увеличение группировки в Калининградской области, пишет delfi.lv.

"Военные, разумеется, будут анализировать в случае реализации. Я думаю, в любом случае будут делать все необходимые ответные шаги, чтобы гарантировать нашу безопасность", — прокомментировал интервью Дуды пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

C 2009 года армия США в рамках совместной программы НАТО размещает ядерное оружие в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Польша подала заявку на присоединение к этой программе летом прошлого года, отмечает ERR.

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