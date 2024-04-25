Звери
25.04.2024, 20:38

ФОТО | Голод не тетка: гадюка пыталась съесть ящерицу размером с себя

 
ФОТО: Anne Reiu | Erakogu

Житель Валгамаа запечатлел на камеру редкое зрелище: гадюке удалось поймать ящерицу размером с нее саму, которую она затем заживо проглотила, пишет Maaleht.

В этом году единственные в Эстонии два вида змей – гадюки и ужи – проснулись рано. Температура тела змей зимой падает близко к нулю, и поэтому, когда они просыпаются весной, крайне важно, чтобы они могли „подзарядиться“ на солнце и быстро добыть пищу, пишет Loodusajakiri.

Гадюка, единственная ядовитая змея в Эстонии, в пищу предпочитает мышей, лягушек, птенцов, ящериц и дождевых червей. Молодые гадюки в основном едят насекомых, слизней и дождевых червей.

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