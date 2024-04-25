25.04.2024, 20:38
ФОТО | Голод не тетка: гадюка пыталась съесть ящерицу размером с себя
ФОТО: | Erakogu
Житель Валгамаа запечатлел на камеру редкое зрелище: гадюке удалось поймать ящерицу размером с нее саму, которую она затем заживо проглотила, пишет Maaleht.
В этом году единственные в Эстонии два вида змей – гадюки и ужи – проснулись рано. Температура тела змей зимой падает близко к нулю, и поэтому, когда они просыпаются весной, крайне важно, чтобы они могли „подзарядиться“ на солнце и быстро добыть пищу, пишет Loodusajakiri.