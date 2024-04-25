ФОТО | Голод не тетка: гадюка пыталась съесть ящерицу размером с себя

В этом году единственные в Эстонии два вида змей – гадюки и ужи – проснулись рано. Температура тела змей зимой падает близко к нулю, и поэтому, когда они просыпаются весной, крайне важно, чтобы они могли „подзарядиться“ на солнце и быстро добыть пищу, пишет Loodusajakiri.