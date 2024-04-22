Глава ГУР Минобороны Украины: „В ближайшее время нас ждет довольно тяжелая ситуация, но армагеддон не произойдет“

„По нашей оценке, в ближайшее время нас ждет довольно тяжелая ситуация. Но она не катастрофична, это тоже нужно понимать. Армагеддон не произойдет, как многие сейчас начинают говорить. Но проблемы будут с середины мая“, — сказал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью „Украинской службе Би-би-си“, передает „Медуза“.

На вопрос, какие прогнозы ситуации на фронте, Буданов ответил: «Я и о фронте в том числе. Это комплексный подход, потому что русские будут использовать комплексный подход. Они проводят комплексную операцию. Мы не будем долго говорить об этом с вами, но это будет трудный период. Середина мая, начало июня».

На еще один уточняющий вопрос, идет ли речь о внутренней и политической ситуации, Буданов ответил: «Речь идет обо всем».

В ходе интервью журналистка «Украинской службы Би-би-си» напомнила Буданову о прогнозах, которые ранее публично делал глава ГУР, в том числе, о том, что украинские военные будут в Крыму. Буданов в ответ заявил, что никогда ни о чем не жалеет, включая слова про ВСУ в Крыму. «Иногда ситуация резко меняется — в конце концов, если вы уже говорите о моих личных словах, то наши подразделения вошли в Крым», — заявил он.

Интервью «Украинской службе Би-би-си» Кирилл Буданов дал 19 апреля. Ранее были опубликованы его фрагменты, в частности, Буданов рассказал, что украинские военные неделю «ждали в засаде», чтобы сбить российский бомбардировщик Ту-22М3. 22 апреля интервью появилось на сайте «Украинской службы Би-би-си» целиком.

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