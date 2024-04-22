Сборную Эстонии по биатлону назвали самым большим сюрпризом сезона

В категории „Самый большой сюрприз года“ было четыре кандидата. Финская парная сборная, занявшая третье место на этапе КМ в Холменколлене. Последний раз финны поднимались на подиум в эстафете на этапа КМ в 1999 году.

Янина Хеттих-Вальц (Германия), которая неожиданно завоевала серебро в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).

Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев, который завоевал историческую серебряную медаль в масс-старт на 15 километров на чемпионате мира в Нове-Место (Чехия).

Голосование завершилось, и первое место заняла женская сборная Эстонии (Регина Эрмитс, Туули Томингас, Сюзан Кюльм и Йоханна Талихярм) - 38%, второе поделили финская пара и Янина Хеттих-Вальц (23%), четвертое - Андрей Расторгуев (15%).

В номинации „Прорыв года“ участвовали Лена Хекки из Швейцарии, Юни Арнеклейв из Норвегии, Кэмпбелл Райт из США и Эрик Перро из Франции.

С большим отрывом победу в этом голосовании одержал американец Кэмпбелл Райт - 45%, Лена Хекки стала второй - 28%, Перро третьим - 17%, а Арнеклейв четвертым - 11%.

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