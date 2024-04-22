МНЕНИЕ | Ханнес Нагель: в случае военного нападения Таллинн окажется уязвимым: нужна сеть подземных убежищ
Прошли те времена, когда основной функцией Таллиннской муниципальной полиции была охота за теми, кто не оплатил проезд в автобусе или нарушил правила парковки. А также Центру стратегического управления Таллинна теперь необходимо более широко взглянуть на систему гражданской обороны. Обе эти важные части городской системы должны стать ключевыми элементами гражданской обороны в регионе Большого Таллинна. Они должны обладать достаточным бюджетом и персоналом для выполнения своих функций.
Гражданская оборона в Таллинне также нуждается в постоянном финансировании, поскольку треть населения Эстонии напрямую зависит от способности крупнейшего местного самоуправления Эстонии оказать помощь в случае серьезного кризиса или военного нападения. Если государство не может отреагировать в достаточном масштабе, что также соответствует недавнему заявлению Госканцелярии,1 то Таллинн мог бы самостоятельно предпринять действия. Хотя создание центров поддержки во всех частях города является совершенно правильной инициативой, необходимо также осознавать масштаб задач, стоящих перед Таллинном. Чтобы по-настоящему представить себе последствия нападения на город такого размера, как Таллинн, стоит обратить внимание на города с сопоставимым населением, такие как Николаев (около 500 000 жителей) и Херсон (около 300 000 жителей).
Реальность, с которой столкнулись города Украины, — это не только разрушение гражданской инфраструктуры и жилых домов, страдания людей, но и разрушение зданий, находящихся в ведении местных органов власти. Именно из-за плотности населения и уязвимости людей, живущих в многоквартирных домах, города стали мишенью для атак. Под обстрел попадают и будут попадать торговые центры и транспортные узлы, а также административные здания, в которых работают спасательные команды. Мы можем построить центры поддержки и превратить муниципальные здания в „общественные убежища“, но в результате атак они больше не смогут предоставить значительной защиты.
Безусловно, центры поддержки имеют свое место, но без стратегического плана не обойтись. Однако его создание и реализация требуют как мобилизации достаточных людских и финансовых ресурсов, так и, прежде всего, политической воли и смелости в принятии решений. Стратегия гражданской обороны, или, в более тонком случае, план развития гражданской обороны, для Таллинна должен как минимум включать следующее: преобразование муниципальной полиции в Таллиннский департамент гражданской обороны; внедрение принципа выделения 2% городского бюджета на защиту населения; создание специального подразделения в городском стратегическом центре, которое будет заниматься стратегическим анализом состояния гражданской обороны в различных сферах, включая образование и медицину. Учитывая размеры районов, в них также должны быть специалисты по гражданской обороне для оказания помощи как в планировании, так и в управлении кризисными ситуациями.
Необходимо комплексное решение
О концепции целостной системы и необходимости ее создания в Таллинне говорят уже много лет, но, по крайней мере, с точки зрения гражданской обороны, она так и не была сформулирована. Это логично, так как аналогичные способности и желание отсутствуют и на уровне государства, где нет никакого большого плана или цели, к которой следует стремиться. Есть только желание комфортно плыть по течению, обклеивать наклейками стены убежищ и поддерживать видимость стабильности, которую время от времени оживляют несколько местных властей, воюющих с правительством. Реальность гражданской обороны на местном уровне отражает то, что происходит в стране.
Создание Центра стратегического управления стало одним из лучших шагов в развитии столицы,2 и настало время, чтобы перспектива гражданской обороны стала его неотъемлемой частью. Это видение необходимо во всех областях – от городского планирования до организации образования. Например, это могло бы помочь избежать ситуации, когда новые государственные школы, как недавно построенные, так и запланированные в Таллинне, не предусматривают наличия укрытий и убежищ. Аналогично, при раскопках центра Таллинна можно было бы предусмотреть подземные убежища, возможно, объединенные в систему, как это принято в Европе. Однако это можно сделать только при наличии системного подхода – для составления бюджета на такие инвестиции требуется время и стратегические документы, а также политическая воля.
Помимо прочего, под руководством Центра стратегического управления должен произойти переход к планированию общественных пространств для защиты населения двойного назначения – это один из самых острых вопросов в городе. Эта идея также должна охватывать деятельность городского архитектора, если планируется возвращение такой должности. При проектировании тоннелей в Таллинне они должны быть построены с учетом возможности их приспособления в качестве укрытий - как, например, в Праге с учетом взрывных волн. Также при строительстве новых спортивных центров в городе имеет смысл размещать их полностью или частично под землей. В Хельсинки многие спортивные центры построены под землей, и нет причин, по которым то же самое нельзя сделать здесь. Часть общественного транспорта также должна быть перенесена под землю - это необходимо как для решения проблемы мобильности, улучшения качества воздуха и обеспечения безопасности, так и в более широком контексте это является частью осязаемой системы в целом.
Время, в которое мы живем, требует дальновидности и смелости в принятии решений. У города Таллинн есть все предпосылки для того, чтобы предпринять необходимые шаги уже сейчас и при этом стать лидером в области гражданской обороны страны. Когда город принимает меры по защите населения, это также сигнализирует жителям принять активное участие, реальные шаги города заставляют и жителей действовать. Надеюсь, что и центральное правительство тоже. Стратегический взгляд также помогает лучше обосновать перед государством, для чего именно нужны дополнительные средства – вопрос финансирования, конечно, важен, но ему должно предшествовать понимание, на что именно запрашиваются деньги.
Сейчас самое время для предметного обсуждения дальнейших шагов по гражданской обороне города, независимо от того, какой коалицией городское правительство будет принимать меры и несмотря на то, что в законодательстве по гражданской обороне есть значительные пробелы. Если столица не начнет принимать меры, то какая надежда на построение системы будет у малых муниципалитетов, где ресурсов во всех отношениях еще меньше? Как, например, должны поступить в таких случаях администрации Вормси или Рыуге, если уже в столице возникают трудности с обеспечением защиты своих жителей в общественных местах? Наступает момент, когда достаточно признания: „Мы много общаемся с украинскими коллегами, обмениваемся мыслями, и ситуация становится все лучше“.
Прежде всего, необходимо предпринимать реальные шаги.3 Отсутствие надежной гражданской обороны – слабое звено в обороноспособности государства. Иначе мы так и останемся в ловушке „сильных в теории“, где все понимают, что ситуация плохая, понимают, что нужно что-то делать, но ничего не делается.
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