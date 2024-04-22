МНЕНИЕ | Ханнес Нагель: в случае военного нападения Таллинн окажется уязвимым: нужна сеть подземных убежищ

Безусловно, центры поддержки имеют свое место, но без стратегического плана не обойтись. Однако его создание и реализация требуют как мобилизации достаточных людских и финансовых ресурсов, так и, прежде всего, политической воли и смелости в принятии решений. Стратегия гражданской обороны, или, в более тонком случае, план развития гражданской обороны, для Таллинна должен как минимум включать следующее: преобразование муниципальной полиции в Таллиннский департамент гражданской обороны; внедрение принципа выделения 2% городского бюджета на защиту населения; создание специального подразделения в городском стратегическом центре, которое будет заниматься стратегическим анализом состояния гражданской обороны в различных сферах, включая образование и медицину. Учитывая размеры районов, в них также должны быть специалисты по гражданской обороне для оказания помощи как в планировании, так и в управлении кризисными ситуациями.

Реальность, с которой столкнулись города Украины, — это не только разрушение гражданской инфраструктуры и жилых домов, страдания людей, но и разрушение зданий, находящихся в ведении местных органов власти. Именно из-за плотности населения и уязвимости людей, живущих в многоквартирных домах, города стали мишенью для атак. Под обстрел попадают и будут попадать торговые центры и транспортные узлы, а также административные здания, в которых работают спасательные команды. Мы можем построить центры поддержки и превратить муниципальные здания в „общественные убежища“, но в результате атак они больше не смогут предоставить значительной защиты.

Гражданская оборона в Таллинне также нуждается в постоянном финансировании, поскольку треть населения Эстонии напрямую зависит от способности крупнейшего местного самоуправления Эстонии оказать помощь в случае серьезного кризис а или военного нападения. Если государство не может отреагировать в достаточном масштабе, что также соответствует недавнему заявлению Госканцелярии, 1 то Таллинн мог бы самостоятельно предпринять действия. Хотя создание центров поддержки во всех частях города является совершенно правильной инициативой, необходимо также осознавать масштаб задач, стоящих перед Таллинном. Чтобы по-настоящему представить себе последствия нападения на город такого размера, как Таллинн, стоит обратить внимание на города с сопоставимым населением, такие как Николаев (около 500 000 жителей) и Херсон (около 300 000 жителей).

Необходимо комплексное решение

О концепции целостной системы и необходимости ее создания в Таллинне говорят уже много лет, но, по крайней мере, с точки зрения гражданской обороны, она так и не была сформулирована. Это логично, так как аналогичные способности и желание отсутствуют и на уровне государства, где нет никакого большого плана или цели, к которой следует стремиться. Есть только желание комфортно плыть по течению, обклеивать наклейками стены убежищ и поддерживать видимость стабильности, которую время от времени оживляют несколько местных властей, воюющих с правительством. Реальность гражданской обороны на местном уровне отражает то, что происходит в стране.

Создание Центра стратегического управления стало одним из лучших шагов в развитии столицы,2 и настало время, чтобы перспектива гражданской обороны стала его неотъемлемой частью. Это видение необходимо во всех областях – от городского планирования до организации образования. Например, это могло бы помочь избежать ситуации, когда новые государственные школы, как недавно построенные, так и запланированные в Таллинне, не предусматривают наличия укрытий и убежищ. Аналогично, при раскопках центра Таллинна можно было бы предусмотреть подземные убежища, возможно, объединенные в систему, как это принято в Европе. Однако это можно сделать только при наличии системного подхода – для составления бюджета на такие инвестиции требуется время и стратегические документы, а также политическая воля.