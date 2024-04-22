ПОДКАСТ | „Если победит Россия, наступит мир? Как жить на 1000 евро? Кто развалил партию?“ Жители Таллинна задали острые вопросы Михаилу Кылварту(11)
RusDelfi организовал открытую запись интервью с экс-мэром Таллинна Михаилом Кылвартом, на место пришло около 100 человек. Во время записи желающие задавали вопросы как письменно, так и устно. Слушайте запись!
Слушайте интервью:
Таймкоды:
00:00 В гостях экс-мэр Таллинна Михаил Кылварт! Чем он сейчас занимается?
2:25 Какое теперь расписание?
7:54 Евгений Осиновский будет хорошим мэром?
10:45 Раньше зарплата была 8 тысяч евро, теперь тысяча. Как жить?
15:00 Как привлечь эстоноязычного избирателя при такой репутации?
20:20 Вопрос из зала: вернутся ли в партию Михаил Стальнухин и Ольга Иванова?
25:50 Вопрос из зала: Осиновский совсем неэстонец, как они будут с этим жить?
26:30 Сурдопереводчики особенно показывают Кылварта
29:25 Вопрос из зала: объединение городских больниц с PERH - как это будет, если у PERH кредит на 60 млн евро?
32:50 Правда ли, что зоопарк продадут?
34:20 Спор о высказываниях Константина Васильева и защите родины
38:20 „Война - это каждый день умирающие люди“
40:25 Вопрос из зала: если победит Россия, наступит мир?
45:00 „Разрядим ситуацию, вернемся к местным вопросам“
50:15 „Кризисы буду повторяться, мир вошел в фазу глобальных катаклизмов“
Смотрите видеозапись интервью ЗДЕСЬ. (Запись прошла 11 апреля, до подписание коалиционного договора новой коалиции).
Галерея с мероприятия:
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