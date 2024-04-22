ПОДКАСТ | „Если победит Россия, наступит мир? Как жить на 1000 евро? Кто развалил партию?“ Жители Таллинна задали острые вопросы Михаилу Кылварту

Слушайте интервью:

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Таймкоды:

00:00 В гостях экс-мэр Таллинна Михаил Кылварт! Чем он сейчас занимается?

2:25 Какое теперь расписание?

7:54 Евгений Осиновский будет хорошим мэром?

10:45 Раньше зарплата была 8 тысяч евро, теперь тысяча. Как жить?

15:00 Как привлечь эстоноязычного избирателя при такой репутации?

20:20 Вопрос из зала: вернутся ли в партию Михаил Стальнухин и Ольга Иванова?

25:50 Вопрос из зала: Осиновский совсем неэстонец, как они будут с этим жить?

26:30 Сурдопереводчики особенно показывают Кылварта

29:25 Вопрос из зала: объединение городских больниц с PERH - как это будет, если у PERH кредит на 60 млн евро?

32:50 Правда ли, что зоопарк продадут?

34:20 Спор о высказываниях Константина Васильева и защите родины

38:20 „Война - это каждый день умирающие люди“

40:25 Вопрос из зала: если победит Россия, наступит мир?

45:00 „Разрядим ситуацию, вернемся к местным вопросам“

50:15 „Кризисы буду повторяться, мир вошел в фазу глобальных катаклизмов“

Смотрите видеозапись интервью ЗДЕСЬ. (Запись прошла 11 апреля, до подписание коалиционного договора новой коалиции).

Галерея с мероприятия:

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