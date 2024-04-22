Новости России
22.04.2024, 11:56

ВИДЕО | В России произошел крупный пожар на предприятии. Три человека погибли и два пострадали

 

На территории завода в Воронеже утром 22 апреля произошел крупный пожар, сообщили в МЧС России.

По данным ведомства, горит производственное здание, передает „Медуза“. Пожар произошел на улице Солнечной, 33, уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС. По этому адресу расположен электромеханический завод «ЭНИКмаш-В».

Пожар возник в здании площадью три тысячи квадратных метров. Очевидцы говорят, что горит склад. ТАСС пишет, что это цех по производству электрооборудования. Причина возгорания пока неизвестна.

В МЧС сообщили, что площадь пожара составляет 500 квадратных метров. По уточненной информации, три человека погибли и два пострадали при пожаре на заводе в Воронеже, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Пожар потушен.

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