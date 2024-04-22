ВИДЕО | В России произошел крупный пожар на предприятии. Три человека погибли и два пострадали

По данным ведомства, горит производственное здание, передает „Медуза“. Пожар произошел на улице Солнечной, 33, уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС. По этому адресу расположен электромеханический завод «ЭНИКмаш-В».

Пожар возник в здании площадью три тысячи квадратных метров. Очевидцы говорят, что горит склад. ТАСС пишет, что это цех по производству электрооборудования. Причина возгорания пока неизвестна.

В МЧС сообщили, что площадь пожара составляет 500 квадратных метров. По уточненной информации, три человека погибли и два пострадали при пожаре на заводе в Воронеже, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Пожар потушен.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.