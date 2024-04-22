В Карачаево-Черкесии совершено нападение на полицейских. Двое убиты, один ранен

По данных телеграм-каналов, преступники обстреляли полицейских в ночь на 22 апреля в районе Нижнего рынка, передает „Медуза“. Mash пишет, что это случилось на Базарной улице, когда патрульные обходили территорию. Нападавшие похитили у полицейских пистолеты, автомат Калашникова и боеприпасы.

В СК заявили, что на полицейских напало „неустановленное на данный момент лицо“. От полученных ранений двое сотрудников МВД погибли на месте, третьего полицейского госпитализировали. По информации Shot, у пострадавшего огнестрельные ранения бедра и спины.

В Карачаево-Черкесии введен план „Сирена“. Телеграм-каналы опубликовали фотографии двух человек, объявленных в розыск в связи с нападением на полицйских. Baza пишет, что это Руслан Семенов и Марат Бытдаев, и отмечает, что их причастность к преступлению пока не подтверждена. Утверждается, что нападавшие могли скрыться на серебристой „Гранте“ или белой „Приоре“.

Возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь полицейских, незаконном обороте оружия и хищении оружия.

В МВД сообщили, что в результате нападения погибли лейтенант Мурат Калаханов и сержант Роман Гущин. Третий полицейский находится в больнице в тяжелом состоянии. МВД распространило видео с места нападения на полицейских.

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