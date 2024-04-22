ОТ РЕДАКЦИИ | Помощь Украине подоспела, но конца войне не видно
Для многих людей во всем мире результаты голосования Конгресса США в минувшую субботу стали большим облегчением, потому что до последнего момента не было ясности, поддержат ли конгрессмены законопроект о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. С конца прошлого года его не допускали до голосования в Конгрессе сторонники Дональда Трампа из Республиканской партии, которые таким образом старались расшатать позиции президентской администрации Джо Байдена и показать, что Байден - некомпетентный и слабохарактерный президент.
Конгресс одобрил принятие нового пакета военной помощи Украине на общую сумму в 61 млрд долларов. Конечно, только это не поможет победить путинскую Россию, однако принятие такого решения очень важно, поскольку американская помощь Украине фактически прервалась в конце 2023 года. Когда американская помощь остановилась, некоторые европейские лидеры заявили, что Европа сумеет ее восполнить, однако вскоре стало очевидно, что это невозможно - отсутствуют соответствующие производственные мощности, а также номенклатура необходимого Киеву вооружения и военной техники. Поэтому решение Конгресса в некотором смысле означает и политическое поражение России: если европейские политики еще могут попробовать помочь Владимиру Путину „сохранить лицо“, то перед американцами, похоже, такой вопрос больше не стоит.
Реального поражения России на третьем году войны пока не предвидится, конфликт перешел в фазу „война на истощение“, и конец будет не скоро. Россия сумела перестроить свою экономику и общество под нужды военного времени, поэтому Украине придется бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте. Американская помощь подоспела, Верховная Рада наконец-то приняла закон о мобилизации, Чехия сумела отыскать для Украины миллион артиллерийских снарядов - все это снова внушает оптимизм сторонникам Украины. Но ситуация на фронте остается тяжелой, и Россия готова бросить все свои ресурсы - материальные и людские, чтобы буквально раздавить Украину. Нынешняя война это не только вопрос потери украинцами своих территорий, это вопрос выживания Украины как государства.
Украине тоже следует направить все свои ресурсы на победу, а не полагаться только на западную помощь. Принятый закон о мобилизации является первым правильным шагом в этом направлении, поскольку помогает Украине эффективнее рассчитывать свои человеческие ресурсы и пополнять армию человеческой силой. Конечно, мобилизация - непопулярное решение, многим мужчинам в тылу и за границей это не понравится, но в военное время не может быть популярных решений. Вопрос ставится конкретно: Украина победит или падет, украинцы останутся нацией либо превратятся в „младших братьев“ россиян.
Кроме того, Украине предстоит нарастить собственную военную промышленность. У нее есть для этого потенциал, а практика показывает, что все возможно, даже когда вокруг падают бомбы. Как показали последние месяцы, Украине не следует надеяться исключительно на помощь западных стран, где перемены во внутренней политике могут серьезно затормозить или прервать оказание помощи, как это произошло в США. Самостоятельность Украины в развитии и производстве собственного вооружения и военной техники помогла бы снять напряжение с западной военной промышленности, где производители имеют очередь из заказов на 5-6 лет вперед.
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