ОТ РЕДАКЦИИ | Помощь Украине подоспела, но конца войне не видно

Для многих людей во всем мире результаты голосования Конгресса США в минувшую субботу стали большим облегчением, потому что до последнего момента не было ясности, поддержат ли конгрессмены законопроект о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. С конца прошлого года его не допускали до голосования в Конгрессе сторонники Дональда Трампа из Республиканской партии, которые таким образом старались расшатать позиции президентской администрации Джо Байдена и показать, что Байден - некомпетентный и слабохарактерный президент.

Конгресс одобрил принятие нового пакета военной помощи Украине на общую сумму в 61 млрд долларов. Конечно, только это не поможет победить путинскую Россию, однако принятие такого решения очень важно, поскольку американская помощь Украине фактически прервалась в конце 2023 года. Когда американская помощь остановилась, некоторые европейские лидеры заявили, что Европа сумеет ее восполнить, однако вскоре стало очевидно, что это невозможно - отсутствуют соответствующие производственные мощности, а также номенклатура необходимого Киеву вооружения и военной техники. Поэтому решение Конгресса в некотором смысле означает и политическое поражение России: если европейские политики еще могут попробовать помочь Владимиру Путину „сохранить лицо“, то перед американцами, похоже, такой вопрос больше не стоит.