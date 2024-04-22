США могут вот-вот разблокировать Украине помощь на 61 миллиард долларов. Что скрывается за этой суммой?
Принятый палатой представителей конгресса США закон о срочной помощи Украине (составлен республиканцами, имеющими большинство в палате), как было официально заявлено, принесет Киеву 61 миллиард долларов на продолжение борьбы с Россией. Но согласно документу Украина, скорее всего, получит меньше помощи, чем в 2023 году, — и меньше, чем просила. „Медуза“ рассказывает, из чего складывается поддержка Киева Вашингтоном, на какое оружие могут рассчитывать ВСУ в рамках нового закона и как на будущее поставок может повлиять избрание президентом США Дональда Трампа.
Для начала объясним, почему остановились поставки американского оружия в Украину
У администрации Джо Байдена в конце 2023 года кончились деньги — но не на помощь Киеву в целом, а на финансирование именно тех каналов, которыми она традиционно пользовалась для поставок оружия Украине.
Главным каналом было так называемое списание оружия и боеприпасов, хранящихся на складах армии США. Право «списывать» вооружения в пользу союзников (President Drawdown Authority, или PDA) предоставлено президенту законом 1961 года о помощи иностранным государствам. В документе указано, что «списать» можно технику и боеприпасы на 100 миллионов долларов в год, но конгресс может увеличить сумму на любую величину.
В 2022 году, когда только планировалось российское вторжение, законодатели по предложению Байдена увеличили лимит PDA до 11 миллиардов долларов, а в 2023-м, когда Украина планировала перейти в контрнаступление, — до 14,5 миллиарда.
Главное преимущество канала PDA — скорость и гибкость поставок. После принятия президентом решения на передачу техники и боеприпасов отгрузка начинается в течение дней, а в Украину они прибывают через недели или — максимум — месяцы. Так, почти все оружие для летнего наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2023 году было оплачено траншем PDA в пять с лишним миллиардов долларов в январе, а уже в мае оно было на передовых позициях в Запорожской и Донецкой областях.
Именно транши PDA значатся в регулярных сообщениях Минобороны США о выделении очередного пакета помощи Украине. Именно этим оружием Украина в основном и воюет с Россией. Список всех 55 таких пакетов помощи можно посмотреть тут.
В 2023 году (вероятно, в надежде на успех летнего наступления ВСУ) лимит PDA в 14,5 миллиарда долларов был израсходован уже к августу. Однако проблема была решена бухгалтерским способом: Пентагон подсчитал стоимость поставленного за два года оружия по другим ценам и таким образом «нашел» еще шесть с лишним миллиардов долларов. Это позволило выделять пакеты помощи до декабря.
Осенью 2023 года администрация Байдена заявила, что лимит на поставки по линии PDA не истекает по окончании бюджетного года (заканчивается в октябре), а значит, президент может продолжать «списания» в рамках этого лимита и в 2024 бюджетном году.
Последний пакет помощи по лимиту на 2023 год (на 300 миллионов долларов) Байден предоставил в марте 2024 года. Но и после этого у него осталось право «списать» оружие еще на 4,1 миллиарда. Этой суммы хватило бы на несколько месяцев не слишком активных поставок. Однако Пентагон отказался дальше выделять оружие из своих запасов.
Дело в том, что в неразрывной связке (фактической, но не юридической) с PDA идут другие затраты: Минобороны США должно получать деньги на закупку нового вооружения (разумеется, более современного и дорогого) взамен «списанного». Выделенные на это деньги на 2023 год иссякли еще в декабре, сообщил Пентагон конгрессу.
Таким образом, 4,1 миллиарда долларов, на которые можно было предоставить помощь ВСУ по каналу PDA, были заморожены.
Еще один канал помощи, который активно использует администрация Байдена, продолжает действовать. Речь идет о программе «Инициатива содействия безопасности Украины» (Ukraine Security Assistance Initiative, или USAI). Она позволяет оплачивать заказы оружия для Украины на заводах США. По этой программе были потрачены 6,3 миллиарда долларов в 2022 году и 12,1 миллиарда — в 2023-м.
Проблема этого канала — низкая скорость поступления помощи: от момента оплаты заказа на заводе до поставки проходят месяцы и даже годы. Однако она все равно очень важна для Украины: так, наращивание производства артиллерийских снарядов в США оплачивается в том числе за счет средств USAI. По этой же программе было развернуто производство бомб малого диаметра, которые можно запускать с установки залпового огня HIMARS.
В общую стоимость «помощи Украине» входят и прочие расходы — оплата деятельности войск США в Восточной Европе, поставки оружия другим европейским союзникам Америки и т. д. Кроме того, бюджет США несет расходы по статьям помощи Киеву, прямо не связанным с поставками оружия. За счет всего этого общая стоимость помощи для Америки перевалила за 100 миллиардов долларов.
Сколько реально получит Украина по новому закону?
Администрация Джо Байдена с прошлой осени пыталась провести через конгресс несколько вариантов законопроекта о помощи Украине. Последний — утвержденный сенатом — предлагал утвердить лимит PDA на 2024 год в размере 7,8 миллиарда долларов. На программу USAI — долгосрочные закупки вооружений для Украины у промышленности США — предлагалось выделить почти 13,8 миллиарда. Эти цифры перекочевали и в закон, принятый теперь палатой представителей.
Пентагон получит деньги на закупки «списанного» оружия (более 20 миллиардов по разным статьям закона). Это значит, что будут разморожены еще 4,1 миллиарда долларов по каналу PDA, оставшиеся не потраченными в 2023 году. Таким образом, Киев может получить:
«быстрые» поставки со складов Минобороны США почти на 12 миллиардов долларов (реально — наверняка меньше, о чем будет сказано ниже);
почти 14 миллиардов долларов на поставки в течение нескольких лет оружия с американских заводов.
По каналу PDA Киев теоретически может получить почти столько же, сколько в 2023 году (тогда было выделено около 12,1 миллиарда долларов). Однако лимит PDA выделяется для поставок не одной лишь Украине, но и другим союзникам США — прежде всего Израилю и Тайваню. Последний в 2023 году уже получил по этому каналу оружия на 345 миллионов долларов.
В начале 2025 года быстрые поставки по PDA Украине вообще могут быть отменены. Именно так собирается поступить Дональд Трамп, если будет вновь избран президентом США.
Правда, помощь при этом может и не прекратиться — изменится лишь методика, по которой ее оказывают. Для этого в нынешний закон, составленный республиканцами, внесена статья о «поставках взаймы». По ней Украина может получить оружие в долг на восемь миллиардов долларов. Долг потом может быть списан (50% имеет право списать президент, другую половину — конгресс).
Администрация Байдена принципиально не использует долговую схему: так, в 2022 году конгресс с подачи республиканцев принял «закон о ленд-лизе» оружия Украине (передача в долг с возможностью списания всего, что будет потеряно на войне), но Белый дом не потратил по этому закону ни цента.
На что хватит Украине нового пакета помощи?
США передают Киеву все более дорогое оружие.
Закон, принятый конгрессом, обязывает Байдена передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS для РСЗО HIMARS.
А после поставки Киеву самолетов F-16 странами Евросоюза США наверняка будут обеспечивать машины дорогими боеприпасами и запчастями.
Вероятно, именно Америка будет вынуждена в ближайшие месяцы восполнять и большую часть потерь Украины в танках и боевых машинах пехоты.
Также ВСУ требуется радикально нарастить силы дальнобойной противовоздушной обороны (ПВО) — чтобы противостоять российской авиации, массово вооруженной корректируемыми планирующими бомбами с дальностью применения в десятки километров. Единственный доступный Западу вариант решения этой задачи — поставки комплексов ПВО Patriot.
Таким образом, на те же деньги, что и в 2023 году, Киев в 2024 году сможет получить меньше оружия (хотя и лучшего качества). Это значит, что ВСУ не смогут в ближайшее время создать мощную наступательную группировку (при этом нужно помнить, что сил такой группировки из 15–18 бригад, созданной к лету 2023 года, оказалось недостаточно для прорыва российской обороны).
Есть и физические ограничения для наращивания помощи: так, летнее наступление ВСУ обеспечивалось в значительной степени поставками артиллерийских снарядов из Южной Кореи (за деньги США). Наращивание же производства снарядов в самой Америке идет — по плану — медленно. В 2024 году заводы США и ЕС все еще не смогут удовлетворить потребности Украины.
Однако даже недостаточная помощь лучше, чем отсутствие помощи. Украина (в случае, если сенат утвердит закон) в ближайшее время получит средства для того, чтобы усилить свою оборону и избежать ее коллапса.
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