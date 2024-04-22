США могут вот-вот разблокировать Украине помощь на 61 миллиард долларов. Что скрывается за этой суммой?

Главным каналом было так называемое списание оружия и боеприпасов, хранящихся на складах армии США. Право «списывать» вооружения в пользу союзников (President Drawdown Authority, или PDA) предоставлено президенту законом 1961 года о помощи иностранным государствам. В документе указано, что «списать» можно технику и боеприпасы на 100 миллионов долларов в год, но конгресс может увеличить сумму на любую величину.

В 2022 году, когда только планировалось российское вторжение, законодатели по предложению Байдена увеличили лимит PDA до 11 миллиардов долларов, а в 2023-м, когда Украина планировала перейти в контрнаступление, — до 14,5 миллиарда.

Главное преимущество канала PDA — скорость и гибкость поставок. После принятия президентом решения на передачу техники и боеприпасов отгрузка начинается в течение дней, а в Украину они прибывают через недели или — максимум — месяцы. Так, почти все оружие для летнего наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2023 году было оплачено траншем PDA в пять с лишним миллиардов долларов в январе, а уже в мае оно было на передовых позициях в Запорожской и Донецкой областях.

Именно транши PDA значатся в регулярных сообщениях Минобороны США о выделении очередного пакета помощи Украине. Именно этим оружием Украина в основном и воюет с Россией. Список всех 55 таких пакетов помощи можно посмотреть тут.

В 2023 году (вероятно, в надежде на успех летнего наступления ВСУ) лимит PDA в 14,5 миллиарда долларов был израсходован уже к августу. Однако проблема была решена бухгалтерским способом: Пентагон подсчитал стоимость поставленного за два года оружия по другим ценам и таким образом «нашел» еще шесть с лишним миллиардов долларов. Это позволило выделять пакеты помощи до декабря.

Осенью 2023 года администрация Байдена заявила, что лимит на поставки по линии PDA не истекает по окончании бюджетного года (заканчивается в октябре), а значит, президент может продолжать «списания» в рамках этого лимита и в 2024 бюджетном году.

Последний пакет помощи по лимиту на 2023 год (на 300 миллионов долларов) Байден предоставил в марте 2024 года. Но и после этого у него осталось право «списать» оружие еще на 4,1 миллиарда. Этой суммы хватило бы на несколько месяцев не слишком активных поставок. Однако Пентагон отказался дальше выделять оружие из своих запасов.

Дело в том, что в неразрывной связке (фактической, но не юридической) с PDA идут другие затраты: Минобороны США должно получать деньги на закупку нового вооружения (разумеется, более современного и дорогого) взамен «списанного». Выделенные на это деньги на 2023 год иссякли еще в декабре, сообщил Пентагон конгрессу.

Таким образом, 4,1 миллиарда долларов, на которые можно было предоставить помощь ВСУ по каналу PDA, были заморожены.

Еще один канал помощи, который активно использует администрация Байдена, продолжает действовать. Речь идет о программе «Инициатива содействия безопасности Украины» (Ukraine Security Assistance Initiative, или USAI). Она позволяет оплачивать заказы оружия для Украины на заводах США. По этой программе были потрачены 6,3 миллиарда долларов в 2022 году и 12,1 миллиарда — в 2023-м.

Проблема этого канала — низкая скорость поступления помощи: от момента оплаты заказа на заводе до поставки проходят месяцы и даже годы. Однако она все равно очень важна для Украины: так, наращивание производства артиллерийских снарядов в США оплачивается в том числе за счет средств USAI. По этой же программе было развернуто производство бомб малого диаметра, которые можно запускать с установки залпового огня HIMARS.